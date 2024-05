¡Ya no se casa! Mónica Torres cancela planes de boda con hijo de Eva Ayllón por IMPACTANTE motivo

En más de una oportunidad, Mónica Torres ha contado que su relación con el hijo de Eva Ayllón va viento en popa, por lo que comentó que tenían planes de boda y reveló cómo le gustaría que sea ese momento tan especial con su amado Carlos.

Sin embargo, ahora sorprendió a todos al revelar que todo ello ha quedado en el pasado y han decidido dejar a un lado la idea de su matrimonio. ¿Qué pasó?

En una entrevista con un medio local, Mónica Torres contó que ha dejado en 'stand by' sus planes de boda con Carlos Ayllón, sin embargo, descartó que exista una crisis en su relación.

El año pasado, Carlos, hijo de Eva Ayllón contó detalles de su relación con Mónica Torres. En ese momento comentó sobre la posibilidad de contraer matrimonio con la afamada actriz y sorprendió al mencionar que le gustaría celebrar esta ceremonia a lo grande.

"Mónica es mi mujer, mi causa, mi 'yunta', mi 'batería', mi manager, mi asistente personal... es una persona a quien nunca me cansaré de agradecerle el apoyo. Hemos hecho un bonito equipo. ¿Cuáles son mis planes de vida con ella? Tengo planes de casarme con Mónica, me gustaría una boda con 400 invitados, tenemos muchos proyectos y queremos hacer muchas cosas juntos . Es más, si pudiera casarme ahorita, lo hago, pero hay que esperar un poquito" , sostuvo Ayllón.

En una entrevista con Carlos Vílchez, la actriz confesó que su romance con Carlos Ayllón no nació de la mejor manera, pues ella evitó hablar con él en un primer momento, esto debido a que se encontraba desilusionada del amor tras haber salido de una larga relación sentimental.

"Carlos le pidió mi número a Leyla Chihuán y me escribió muy respetuoso (...) Pero como yo había salido de una relación bien fea, yo había decidido ya no saber nada (del amor), estar sola, pasarla bien y no pensar en pelotudeces", comentó.