Ex chica reality se LUCE en Festival de Cannes 2026 y será ANFRITIONA de exclusivo evento de moda

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo, influencer y ex chica reality peruana vive uno de los momentos más importantes de su carrera tras llegar al prestigioso Festival de Cannes 2026, uno de los eventos cinematográficos y de moda más importantes del mundo.

Impactante publicación en sus redes sociales

A través de sus redes sociales, Luciana Fuster compartió con sus seguidores detalles de su paso por la edición 79 del famoso festival francés, que se desarrolla del 12 al 23 de mayo en la ciudad de Cannes, ubicada en la Riviera Francesa.

"MAMÁ, estoy por 1era vez en @festivaldecannes llorando de felicidad. Los sueños se cumplen amigos, trabajen mucho y no paren de esforzarse hasta que se sientan orgulloso de ustedes mismos. Gracias por tanto apoyo y cariño que recibo siempre, son los mejores", escribió.

Este sábado, la modelo peruana expresó su emoción luego de desfilar por la emblemática alfombra roja del Festival de Cannes 2026. Además, la influencer sorprendió con un elegante vestido diseñado por Mario Rosales, atuendo que rápidamente generó reacciones positivas entre sus seguidores.

¿Cuál es el rol de Luciana Fuster en el evento internacional?

Además de su participación en la alfombra roja, Luciana Fuster tendrá un importante rol dentro de las actividades oficiales vinculadas al festival. La modelo será anfitriona del Fashion Connect Cannes, uno de los eventos de moda más exclusivos que se realizan durante el Festival de Cannes.

"Estamos verdaderamente honrados de anunciar que seré la anfitriona del prestigioso evento Fashion Connect Cannes durante el Festival de Cine de Cannes. Una experiencia VIP exclusiva donde elegancia, influencia y conexiones excepcionales se unen para una noche inolvidable en el corazón de Cannes", se lee en la cuenta oficial de Luciana en Instagram.

La actividad se llevará a cabo este 17 de mayo en el legendario Hôtel Carlton y reunirá a diseñadores, celebridades, influencers y figuras destacadas de las industrias de la moda, cine y música.

La elección de Luciana Fuster como una de las anfitrionas del evento representa un reconocimiento a su creciente proyección internacional y a la consolidación de su imagen en la industria del entretenimiento y la moda.

Finalmente, con esta participación en Cannes, la exintegrante de "Esto es Guerra" continúa posicionándose como una de las figuras peruanas con mayor exposición en eventos internacionales, llevando la representación del Perú a uno de los festivales más importantes del mundo, lo que sirve como una ventana para promocionar el territorio nacional.