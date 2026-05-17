Said Palao y Alejandra Baigorria disfrutan de un safari en África tras ampay en yate: "Un sueño hecho realidad"

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Said Palao y Alejandra Baigorria están disfrutando de unas vacaciones en Sudáfrica, donde hicieron un safari y se mostraron más unidos que nunca, luego del escándalo en el que se vieron involucrados por la presunta infidelidad del chico reality. Al viaje también asistió la hija de Said, quien se mostró muy emocionada por visitar la sabana africana.

Said y Alejandra juntos en safari en Sudáfrica

El integrante de 'Esto es Guerra' viajó de forma repentina al continente africano junto a su hija para encontrarse con Alejandra y pasar unas vacaciones familiares. A través de sus historias de Instagram, Said mostró que estuvo viajando en primera clase y calificó la experiencia del safari como una de las más importantes de su vida.

"Un sueño más hecho realidad. Siempre quise vivir la experiencia de hacer un safari... y por cosas del destino lo fui posponiendo una y otra vez. Hoy, estando en Pilanesberg, en Sudáfrica, puedo decir que superó absolutamente todas mis expectativas", escribió en Instagram.

Asimismo, detalló que durante la travesía tuvieron la oportunidad de ver muchas especies animales y resaltó, especialmente, la compañía de Alejandra Baigorria y de su hija, con quienes pudo disfrutar de la sabana africana. También indicó que realizar un safari cumplió uno de los sueños más grandes que tenía desde niño.

"Tuvimos la oportunidad de ver casi todos los animales del parque nacional, rodeados de paisajes impresionantes, momentos únicos y una compañía increíble junto a mi esposa, mi hijita y buenos amigos que hicieron esta experiencia aún más especial (...) Me siento como un niño con juguete nuevo: emocionado, sorprendido y disfrutando cada segundo", agregó.

Finalmente, resaltó que lo más importante del viaje fue haberse reunido con las personas que más ama: su familia. Palao hizo una reflexión sobre la profundidad de su relación con sus seres queridos, a quienes ama y valora por sobre todo.

"Los mejores momentos siempre serán en familia. Porque, al final, los lugares son increíbles... pero compartirlos con las personas que amas los vuelve inolvidables".



