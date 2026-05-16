Nicola Porcella lanza dura CRITICA contra Mario Irivarren y Said Palao tras ampay en yate: "Son bien..."

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nicola Porcella reapareció públicamente y se refirió acerca del escándalo que involucró a sus excompañeros de 'Esto es guerra', Patricio Parodi y Said Palao, tras su polémica aparición en un yate con mujeres en Argentina.

Nicola Porcella califica de "burros" a Patricio y Said

El también actor, catalogado como 'el novio de México', sorprendió al aparecer ante los medios de comunicación peruanos y dialogar sobre diversos temas, entre ellos se animó a opinar sobre el ampay de sus amigos con misteriosas féminas en Buenos Aires.

Sin pelos en la lengua catalogó a ambos como "burros" al estar inmiscuidos en esta situación que dio mucho de qué hablar en la farándula y dejó a los dos mal parados sobretodo a Palao, porque fue captado con una de las mujeres en situaciones comprometedoras, pese a estar comprometido con Alejandra Baigorria y a Irivarren porque sostenía una relación con Onelia Molina.

Recordemos que, ambos chicos reality viajaron hasta Argentina para poder festejar la despedida de soltero de su amigo Francho Sierralta y fueron expuestos públicamente a nivel nacional.

"Son bien burros. 'Mañana vamos a hacer la despedida en Argentina'. Nunca me ha gustado hacer leña del árbol caído porque lo hicieron conmigo en algún momento. Creo que todos cometemos errores, todos tenemos derecho a reivindicarnos y a evolucionar ya depende de cada uno, pero si sigues cometiendo los mismo errores ya pues también. Cada uno tomará sus propias decisiones", expresó.

Expresa buenos deseos Alejandra Baigorria

En otro momento, el exintegrante de 'La Casa de Los Famosos México' se refirió sobre Alejandra Baigorria a quien le expresó buenos deseos al considerarla una buena mujer y resaltando que trabaja demasiado por lo que merece ser feliz y lo mejor.

"A Ale le deseo lo mejor del mundo porque es una mujer súper trabajadora. De verdad que es una mujer que se merece lo mejor y si ella está feliz pues déjenla ser feliz", manifestó el flamante conductor de Esto es guerra México.

Como vemos, el siempre mediático Nicola Porcella sorprendió con su reciente apariciín pública ante los medios de comunicación nacionales, ante los que se refirió acerca del escándalo que puso en boca de todos a sus excompañeros de Esto es Guerra, Mario Irivarren y Said Palao, cuando fueron ampayados en un yate en Argentina junto a mujeres. Los calificó de "burros" y les aconsejó que dejen de cometer los mismo errores.