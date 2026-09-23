"Jamás sería la tercera en discordia": Delany López niega haberse metido en la relación de Josimar y María Fe

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Delany López decidió responder a las declaraciones de María Fe Saldaña, quien había dejado entrever que la modelo mantuvo un vínculo sentimental con Josimar cuando el salsero todavía estaba en una relación con la madre de sus últimos hijos. Ante estas afirmaciones, la influencer negó los señalamientos y rechazó haber intervenido en dicha relación.

Delany niega haber estado con Josimar

La modelo fue contactada por la producción de América Hoy para conocer su versión sobre lo ocurrido. En ese contexto, Delany aseguró que conoció a Josimar después de que María Fe hiciera público su comunicado, por lo que descartó haber tenido algún acercamiento con el cantante mientras ambos mantenían una relación.

"Conozco a Josimar mucho después de que ella puso su comunicado, que a mí no me quieran venir a encausar con nadie...", indicó.

Asimismo, Delany López rechazó cualquier señalamiento que pudiera relacionarla con una presunta infidelidad. La influencer dejó claro que, desde su perspectiva, no tendría motivos para involucrarse sentimentalmente con una persona que ya mantiene una relación, descartando así haber ocupado el lugar de una tercera persona.

"Jamás me metería con una persona que tenga alguna relación ni sería yo la tercera en discordia", expresó.

De esta manera, la modelo buscó marcar distancia de las declaraciones realizadas por María Fe Saldaña y negó que haya existido algún vínculo con Josimar durante la etapa señalada. Su versión contradice directamente lo expuesto por la expareja del cantante, quien anteriormente había mencionado a Delany al referirse a la vida sentimental del salsero.

Por ahora, las versiones de ambas mujeres son diferentes respecto al momento en que Delany habría conocido a Josimar y a la naturaleza de su relación. Mientras María Fe la vinculó sentimentalmente con el artista, la modelo sostiene que no tuvo participación alguna en su relación y niega haber sido responsable de una eventual ruptura.