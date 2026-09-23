María Fe Saldaña afirma que Josimar también tendría un romance con Chris Soifer: "Tengo un video de ella"

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

María Fe Saldaña volvió a referirse a la vida sentimental de su expareja, el salsero Josimar Fidel, y lanzó una nueva revelación que involucra a la influencer Delany López y a Chris Soifer. Según afirmó, el cantante no habría mantenido un acercamiento únicamente con Delany, pues también estaría relacionado con la hermana de Michelle Soifer.

¿Qué se sabe de Josimar y Chris?

Durante su participación en Magaly TV, La Firme, la madre de las dos últimas hijas de Josimar aseguró que el artista habría tenido vínculos sentimentales con ambas mujeres. De acuerdo con su versión, mientras Delany López se encontraba en Perú, Chris Soifer estaría en Estados Unidos, país donde habría coincidido con el salsero.

Asimismo, María Fe sostuvo que Josimar habría estado relacionado con Delany desde el año pasado. Sin embargo, señaló que posteriormente también habría iniciado un acercamiento con Chris Soifer, por lo que dejó entrever que ambas mujeres formarían parte de la vida sentimental del cantante en distintos momentos.

"Salía con Delany (López) y con Alexandra, y ahora sale con Delany y con Chris, Chris para Estados Unidos y Delany para Perú. Sí con Chris Soifer, la hermana de Michelle Soifer", dijo.

Por otro lado, la expareja de Josimar aseguró que sus declaraciones no se basan únicamente en rumores. Saldaña afirmó tener pruebas que respaldarían lo que contó durante la entrevista y mencionó específicamente un video en el que, según su versión, aparece Chris Soifer dentro de su vivienda.

"Él ha estado con Delany desde el año pasado, que está ahorita con Chris Soifer, tengo todo, tengo un video de ella en mi casa", agregó.

Josimar defiende a María Fe

El cantante de salda confirmó que su separación con María Fe Saldaña se concretó en marzo de 2026. El cantante explicó que, desde entonces, cada uno ha continuado con su vida por separado. Sin embargo, ambos mantienen comunicación y una relación basada en su responsabilidad como padres de sus dos hijos.

"Desde marzo de 2026, María Fe, madre de mis hijos, y yo ya no mantenemos una relación de pareja. Cada uno ha decidido continuar con su vida por caminos separados", expresó.

De esta manera, María Fe Saldaña volvió a poner bajo la lupa la situación sentimental de Josimar y reveló detalles sobre supuestos vínculos con figuras conocidas de la farándula. Sus declaraciones incluyen a Delany López y Chris Soifer, aunque corresponde a las involucradas pronunciarse sobre lo señalado por la joven.