Animador de La Bella Luz confirma que tuvo un romance escondido con Naldy Saldaña: "Nos encontrábamos"

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

José Burga, animador de La Bella Luz, confirmó que en el pasado tuvo un romance clandestino con su excompañera de trabajo Naldy Saldaña. El joven aseguró que estuvieron juntos a escondidas aproximadamente un año y también dejó entrever que habrían terminado debido a una tercera persona, aunque no quiso confirmarlo del todo.

Animador de LBL confirma romance con Naldy

En una entrevista para el programa América Hoy, le preguntaron qué tipo de relación había tenido con su excompañera de trabajo y él respondió que los chats estaban claros, dando por sentado que tuvieron un romance clandestino, ya que él tenía una novia en ese entonces.

"Como dicen los chats, cómo salen los chats es afirmativo. Hemos tenido una relación, nos encontrábamos (...) estuvimos aproximadamente casi un año", confirmó.

Sin embargo, también contó que los dueños de la agrupación a la que pertenece se dieron cuenta de la relación y, por políticas, lo tuvieron que sancionar económicamente y hasta estuvieron a punto de dejarlos sin trabajo. Ante ello, él tomó la decisión de cortar el romance y centrarse en mantener su trabajo.

"Se enteraron y me sancionaron económicamente y me iban a sacar de la orquesta. Lo que tuve que hacer es pedir disculpas y que ya no se iba a volver a repetir", dijo.

Por otro lado, fue consultado sobre la posibilidad de que Saldaña hubiera estado con otro integrante de la orquesta y que eso le hubiera provocado celos, pero no quiso confirmarlo. "Si el río suena es porque piedras trae. No puedo hablar de esos temas, pero por ahí ha habido algo", dijo entre risas.

Finalmente, confirmó que mantuvo algunos encuentros con Naldy Saldaña después de que terminaron su relación oficial, pero luego decidió alejarse definitivamente, ya que se enteró de algunas cosas que involucraban a una tercera persona.

Naldy le disculpa por romance con animador

Jazmín Baquero, expareja de José Burga, no se quedó en silencio y expuso su versión completa. Según contó en el programa Amor y Fuego, descubrió conversaciones personales entre el animador y Saldaña.

En esos chats, ambos coordinaban encuentros furtivos y utilizaban apodos afectivos, evidenciando así su cercanía y confirmando plenamente las sospechas que ella tenía al respecto.

Baquero sostuvo, durante su relato, que inicialmente Burga negó por completo que existiera algún vínculo romántico con la integrante de La Bella Luz. Pero posteriormente el presentador habría reconocido que la relación clandestina logró prolongarse durante aproximadamente cinco meses sin que nadie pudiera darse cuenta.

"Sí, efectivamente, cometí un error, me equivoqué, hace aproximadamente año y medio", señaló la cantante, quien contó que ya había reconocido su error y ofrecido disculpas en su momento.

Es así que, José Burga reconoció que mantuvo una relación clandestina con Naldy Saldaña durante casi un año, cuando ambos trabajaban en La Bella Luz. El animador explicó que el romance fue descubierto y generó consecuencias laborales. Además, dejó entrever que una tercera persona habría influido en el distanciamiento definitivo entre ambos.