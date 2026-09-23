María Fe Saldaña revela que Josimar tuvo un romance con Delany López: "Fue unos de los motivos..."

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

María Fe Saldaña volvió a referirse a la vida sentimental de Josimar y sorprendió al vincular al cantante con Delany López, quien anteriormente mantuvo una relación con Jefferson Farfán. La expareja del salsero fue consultada por las especulaciones que surgieron alrededor de ambos y dejó entrever que existió algo más que una amistad y que ese fue uno de los motivos por los que terminó su romance con el padre de sus hijos.

¿Josimar tuvo romance con Delany?

Según explicó Saldaña, no creyó cuando Delany López sostuvo que su vínculo con Josimar se limitaba únicamente a una amistad. Por el contrario, la madre de los hijos del cantante aseguró que ambos tuvieron un acercamiento, aunque evitó brindar detalles sobre la naturaleza exacta de esa relación.

Asimismo, María Fe relacionó este episodio con el final de su relación con Josimar. La joven señaló que el acercamiento entre el cantante y Delany López habría sido uno de los motivos que influyeron en su decisión de separarse del padre de sus hijos, dejando abierta la posibilidad de que existiera un romance mientras ambos todavía estaban juntos.

"Si ese fue uno de los tantos motivos por el cual me separé del papá de mis hijos", dijo la influencer generando sorpresa al entrevistador.

Al ser consultada sobre si Delany ya conocía a Josimar cuando este aún mantenía una relación con ella, María Fe respondió afirmativamente. Sin embargo, prefirió no profundizar en lo ocurrido y tomó distancia de la actual situación sentimental del salsero, dejando claro que su vida amorosa ya no forma parte de sus asuntos personales. "Sí, pero de verdad prefiero no hablar de eso... salga o no con alguien ya no es mi tema", sentenció.

Josimar pidió respeto para María Fe

El cantante de salda confirmó que su separación con María Fe Saldaña se concretó en marzo de 2026. El cantante explicó que, desde entonces, cada uno ha continuado con su vida por separado. Sin embargo, ambos mantienen comunicación y una relación basada en su responsabilidad como padres de sus dos hijos.

"Desde marzo de 2026, María Fe, madre de mis hijos, y yo ya no mantenemos una relación de pareja. Cada uno ha decidido continuar con su vida por caminos separados", expresó.

De esta manera, las declaraciones de María Fe vuelven a poner en el centro de la atención el vínculo entre Josimar y Delany López, una relación que anteriormente había sido presentada públicamente como una amistad. Sus afirmaciones, además, reavivan las especulaciones sobre las circunstancias que rodearon el término de su relación con el cantante.