"No tenemos señal ni luz": Niños no pueden ingresar a clases toda la semana tras suspensión de presencialidad

En Ventanilla, una madre de familia informó que sus hijos no han podido ingresar a clases virtuales toda la semana por falta de equipos y luz. Ello luego de que el Gobierno dispusiera suspender la presencialidad por el desarrollo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024.

La Dirección Regional de Educación (DRE) del Callao ha dispuesto que continúen las clases virtuales durante esta semana, a pesar de la carencia de herramientas tecnológicas que afrontan varias familias de la región.

Es así como una madre de las colinas de Ventanilla contó ante las cámaras de Exitosa que sus hijos, uno de tercero de primaria y el otro que acude a jardín, no han podido ingresar a sus respectivas clases porque solo cuentan con un celular y también tendrían problemas de conectividad. Por ello, hizo un llamado de atención al gobierno de Dina Boluarte por lanzar una medida sin tomar en cuenta la dura realidad que afrontan varias familias "olvidadas" en el país.

"No tenemos luz y los niños tampoco han podido entrar a las clases porque no tenemos celular. En el mismo horario les toca a los dos y no se puede. A ver si el Gobierno puede traer apoyo. (...) La señal no llega bien. (...) Prácticamente, nosotros estamos olvidados, no tenemos apoyo de nada", indicó la mujer.