Jefferson Farfán advierte que sustitución de la jueza en el juicio contra Magaly Medina demorará la decisión sobre su posible cárcel efectiva

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exfutbolista Jefferson Farfán emitió un comunicado este 29 de septiembre mostrando su preocupación por una inesperada modificación en el 32° Juzgado Penal Unipersonal de Lima. Dicho cambio retrasaría el dictamen definitivo sobre el posible cambio de la actual condena impuesta contra Magaly Medina.

Este conflicto busca determinar si los servicios comunitarios de la presentadora se transformarán en una medida de prisión efectiva. La respectiva audiencia sobre el cambio se realizó el pasado 16 de septiembre, sin embargo, el sorpresivo cambio de una autoridad judicial obligaría a reprogramar las sesiones correspondientes para el fallo.

Modificación 'repentina'

El exseleccionado acudió a las instalaciones del juzgado luego de revisar los sistemas electrónicos del Poder Judicial con su abogado. En el lugar, descubrió que la magistrada encargada había sido apartada.

"Me doy con una gran sorpresa: Meysi Jaeklin Gonzales Salvador ya no es la jueza del 32° Juzgado Penal Unipersonal de Lima", declaró el exjugador en un comunicado en su cuenta de Instagram.

Ahora, la gran responsabilidad de analizar este mediático caso recaerá directamente sobre el juez Yoncen Muñoz, un funcionario recientemente nombrado. Farfán cuestionó esta medida institucional, argumentando su malestar al indicar que:

"Es ahora este nuevo juez Yoncen Muñoz, quien obviamente no conoce el expediente, el que tendrá que convocar a una nueva audiencia de revocatoria de la pena, para que él personalmente escuche a ambas partes, y emita una resolución sobre la variación de la condena", dijo el exjugador.

Comunicado en redes sociales

Su principal demanda judicial es garantizar la transparencia, exigiendo finalmente: "Que no se vulnere el debido proceso y se produzca una irregularidad en la ejecución de la pena".

Pago por la reparación civil a Farfán

Previamente, el 31 de julio, este enfrentamiento legal registró otro momento importante. Aquel día, el exfutbolista confirmó que la presentadora del programa Magaly TV La Firme completó el pago exigido. El monto ascendía a 350 mil soles por reparación civil, por el proceso penal de violación a la intimidad agravada.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el exjugador anunció la cancelación de dicha deuda con el mensaje cargado de ironía: "Buenos días, mi tía 8:30, por fin pagaste completo, ¿estás asustada? ¡Muchísimas gracias! Tkm".

Por último, cabe decir que indemnización económica no soluciona el probelma legal de la comunicadora. El respectivo abono es totalmente independiente a la prestación de servicios comunitarios.