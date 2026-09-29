Rod Stewart anunció su retiro de los escenarios con su gira 'The Final Encore': "Ha llegado la hora de despedirme"

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El legendario cantante británico, Rod Stewart, anunció su retiro de los escenarios con la que será su última gira llamada 'The Final Encore'. De esta forma pone fin a más de seis décadas deleitando a sus miles de fanáticos en todo el mundo.

El retiro de un grande la música: Rod Stewart

El intérprete de 81 años reveló que su próximo tour europeo y británico de 2027, titulada 'Rod Stewart: The Final Encore', será su gira de despedida definitiva. Esta tendrá como comienzo el 23 de abril de 2027 en el 3Arena de Dublín, recorrerá las principales ciudades europeas y los estadios más importantes del Reino Unido antes de concluir en Hannover, Alemania, en julio.

Si bien Stewart ha aclarado que no se retira de la música por completo y que sigue abierto a proyectos de estudio ocasionales o actuaciones en solitario, 'The Final Encore' representa el gran final de una carrera de giras que comenzó en su adolescencia a principios de la década de 1960.

El anuncio llega tras un periodo complicado marcado por varios problemas de salud que interrumpieron su reciente gira por Estados Unidos, incluyendo gripe, faringitis estreptocócica, inflamación de las cuerdas vocales y una intervención rutinaria para la colocación de un stent coronario.

"Ha llegado el momento de despedirme de la vida en la carretera. Después de más de seis décadas, The Final Encore será sin duda mi último concierto. He estado cantando la música que amo desde los 19 años y he tenido el privilegio de llevarla por todo el mundo. Me ha dado una vida que jamás hubiera imaginado y espero haberles brindado a cambio algunos recuerdos entrañables. Así que, aprovecho esta oportunidad para agradecerles por hacer posible esta vida extraordinaria", señaló.

El legado de Rod Stewart se basa en una de las voces más distintivas y perdurables de la historia de la música popular. Saltó a la fama a finales de los años 60 y principios de los 70 con el Jeff Beck Group y, posteriormente, con The Faces, tendiendo un puente entre la energía cruda del blues-rock y la sensibilidad del pop comercial.

Su álbum debut en solitario, " Every Picture Tells a Story " de 1971 , consolidó su estatus como compositor e intérprete, con clásicos como "Maggie May". Durante los años posteriores su característica voz ronca, su carisma en el escenario y su inconfundible peinado puntiagudo lo convirtieron en una figura inconfundible

De esta forma, el mítico cantante británico Rod Stewart cierra una etapa de más de seis décadas deleitando a sus miles de fanáticos del mundo con el anuncio de su retiro de los escenarios.