Jefferson Farfán confiesa que uno de sus negocios fue un rotundo FRACASO: "Lo perdí TODO"

Recientemente, Jefferson Farfán reveló un detalle poco conocido de su carrera como empresario. El exfutbolista se sinceró respecto a un duro episodio en esta nueva faceta de su vida, admitiendo que uno de sus negocios fue un rotundo fracaso, y que lo llevó a experimentar momentos de tristeza.

Durante una entrevista para el programa de YouTube 'Edición Limitada', Farfán indicó que hace algunos años apostó por crear un restaurante en Turquía, creyendo que este triunfaría al igual que otros de sus proyectos. Sin embargo, el contexto en el que se desarrolló impidió que esto fuese así, por lo que terminó fracasando estrepitosamente.