Jefferson Farfán revela por qué no invitó a Laura Spoya y Mario Irivarren a su cumpleaños: ¿qué pasó?

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán celebró sus 42 años con una exclusiva fiesta que reunió a diversas figuras del espectáculo y el entretenimiento. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los seguidores del exfutbolista: la ausencia de Laura Spoya y Mario Irivarren, sus compañeros del podcast 'La Manada Galáctica'. Ante las interrogantes, la 'Foquita' decidió explicar lo sucedido.

¿Qué dijo Farfán al respecto?

La curiosidad por conocer los motivos de esta decisión llegó hasta el programa de streaming que conduce el exseleccionado peruano. Durante una reciente edición, se presentó un video que el propio Farfán había grabado para responder a las preguntas de sus seguidores sobre por qué no consideró a ambos integrantes del espacio digital entre los invitados.

Lejos de mostrarse incómodo por los comentarios, el exjugador de Alianza Lima tomó la situación con bastante humor y señaló a Gerardo Pe como el responsable de que Laura Spoya y Mario Irivarren no recibieran una invitación para su celebración. Según explicó, su compañero le habría advertido que ambos todavía no estaban preparados para asistir a una fiesta de esa magnitud.

Además, Farfán aprovechó el momento para bromear con Gerardo Pe por asumir el papel de nuevo jefe del equipo. Su explicación generó risas entre los integrantes del programa, especialmente en Mario Irivarren y Laura Spoya, quienes reaccionaron con diversión ante la peculiar justificación del exfutbolista.

"Muchos se están preguntando por qué no invité a Mario y a Laura (...) Es porque su nuevo jefe Gerardo Pe me dijo que no están preparados para este tipo de fiestas. Imagínense, cómo has cambiado Gerardo", explicó entre risas.

Cabe recordar que la amistad entre Jefferson Farfán y Mario Irivarren también llamó la atención en su momento, debido a que inicialmente se especulaba que ambos podían tener diferencias por haber mantenido relaciones sentimentales con Ivana Yturbe. Sin embargo, con el paso del tiempo demostraron que podían llevarse bien y compartir proyectos.

Xiomy dedica mensaje a Farfán por su cumpleaños

Jefferson Farfán está cumpliendo años y su pareja, Xiomy Kanashiro, no dudó en felicitarlo de una forma muy especial a través de las redes sociales. La bailarina publicó un tierno mensaje para el exfutbolista, en el que le expresaba todo su amor y, además, le hacía una importante promesa a futuro.

"Feliz cumpleaños al hombre que hace mis días más felices. Gracias por tantos momentos inolvidables, por cada sonrisa y por cada aventura juntos. Que Dios te bendiga y te permita seguir cumpliendo todos tus sueños. Siempre estaré ahí para ti. ¡Te reamo!", escribió.

De esta manera, la ausencia de ambos conductores en el cumpleaños de Farfán terminó convirtiéndose en un momento de bromas dentro de 'La Manada Galáctica', donde el exfutbolista dejó claro que no tenía problemas en abordar el tema frente a sus compañeros.