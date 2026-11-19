19/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de la música recibió una triste noticia tras confirmarse la muerte de Peter Hernández, padre de Bruno Mars, a los 74 años. El cantante estadounidense compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales, acompañado de fotografías familiares que recordaron sus últimos momentos juntos.

Bruno Mars compartió su último abrazo con su padre

A través de Instagram, el intérprete de Just the Way You Are publicó imágenes junto a Peter Hernández y recordó el último encuentro que tuvieron antes de su fallecimiento. El artista pudo abrazar a su padre por última vez durante la semana anterior a su muerte.

El fallecimiento ocurrió el 10 de noviembre en Los Ángeles, de acuerdo con la información del registro funerario citada en las publicaciones sobre el caso. La noticia se conoció públicamente el 19 de noviembre, cuando Bruno Mars decidió compartir el homenaje dedicado a su padre.

En las fotografías difundidas por el músico aparece junto a Peter en un momento íntimo. La imagen de ambos fue acompañada por un mensaje en el que el cantante recordó el cariño de su padre y también mencionó a su madre, Bernadette San Pedro Bayot.

Bernadette, madre de Bruno Mars, murió en 2013. En su despedida, el artista hizo referencia a ella y pidió a su padre que le diera un beso de su parte. El mensaje reunió recuerdos de sus padres y recibió numerosas muestras de apoyo.

El artista lamentó la muerte de su progenitor.

Peter Hernández y su influencia en la carrera de Bruno Mars

Peter Hernández, padre de Bruno Mars, también tuvo una carrera ligada a la música. Fue cantante, percusionista y director de una agrupación que se presentaba en Hawái. Su trabajo artístico acercó a Bruno a los escenarios y la música desde sus primeros años de vida.

Además, Peter estuvo vinculado con el grupo Love Notes, también conocido como Peter Hernandez and the Love Notes. Bruno Mars comenzó a actuar cuando era niño y, con apenas dos años y medio, ya participaba en los espectáculos musicales que ofrecía su familia en Hawái.

Conocido artísticamente como Dr. Doo-Wop, Peter acompañó los primeros años de Bruno en un ambiente de presentaciones y música. Esa experiencia familiar formó parte de los inicios del artista, quien años después alcanzó reconocimiento internacional como cantante y compositor en escenarios de todo el mundo.

Tras la muerte de su padre, Bruno Mars compartió fotografías y un mensaje de despedida en redes sociales. Sus seguidores y figuras del entretenimiento expresaron sus condolencias. El cantante también recordó a su madre, Bernadette, fallecida en 2013, y le dedicó palabras de cariño públicamente.