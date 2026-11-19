19/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La banda Deep Purple anunció a principios de noviembre la suspensión del resto de su gira por Europa y el Reino Unido por temas de salud de su vocalista Ian Gillan. Sin embargo, este jueves la agrupación británica anunció que esto se extenderá a Sudamérica y México, cancelando el resto de sus presentaciones de este año.

Gira mundial se aplaza

A través de sus redes sociales, el grupo de rock pesado oriundo de Hertford compartió un comunicado que llevaba las siglas de su cantante, en el que da a conocer sobre esta suspensión. De esta manera, el tour que estaba planificado a reanudarse en el viejo continente sufrirá una modificación.

"Tras un problema de salud surgido durante mi estancia en Leipzig, que requirió atención hospitalaria urgente, y siguiendo las recomendaciones de mi equipo médico y de mi equipo de gestión, nos hemos visto obligados a tomar la difícil decisión de posponer el resto de la gira por Europa y el Reino Unido hasta nuevo aviso" señala el texto.

https://t.co/NjuNAlqEZK — Deep Purple (@_DeepPurple) November 19, 2026

Precisó que su ausencia de los escenarios se deberá extender para la gira que tenía en tres países de América del Sur y luego iba a cerrarse por México. No obstante, comunicó que las presentaciones no se cancelarán y que en los primeros meses del próximo año se dará a conocer el nuevo calendario.

"Pido disculpas a todos por los inconvenientes que esto pueda causar. Espero volver a estar de gira a principios del próximo año; el equipo de Deep Purple me asegura que muy pronto se anunciarán las nuevas fechas para principios de 2007", concluye Ian Gillan.

El Splat! World Tour

La gira mundial de esta icónica banda de rock pesado comenzó en abril del 2026 en Asia, con conciertos en Japón, Indonesia y Kazajistán, siguiendo en Europa con espectáculos en Noruega y Alemania los dos meses posteriores.

Entre agosto y setiembre recorrió Norteamérica con más de 20 shows y retornó al viejo continente para su última etapa, precisamente en la que el cantante del grupo no pudo seguir, por lo que la banda anunció la interrupción. DP se iba a presentar del 5 al 10 de diciembre en Brasil, Chile y Argentina y cerraría con tres conciertos en México.

Tras no recuperarse de un problema de salud no especificado y siguiendo el consejo de su equipo médico y entorno, el cantante británico Ian Gillan, vocalista de Deep Purple, anunció que la gira mundial Splat! se suspenderá. Sin embargo, anunció que para inicios del 2027 se darán a conocer las nuevas fechas.