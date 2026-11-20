20/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas habría puesto fin a su relación sentimental con Joaquín Ramírez, luego de tomar una drástica decisión en sus redes sociales. La modelo eliminó todas las fotografías que compartía con el político y también dejó de seguirlo en Instagram. Sin embargo, él todavía conserva las publicaciones junto a la ex chica reality, lo que ha despertado rumores sobre una posible ruptura.

¿Por qué Sheyla habría terminado con Joaquín?

Las señales de un distanciamiento no pasaron desapercibidas para los seguidores de la pareja, quienes notaron que la exchica reality ya no muestra contenido junto al empresario en sus plataformas digitales. Su última fotografía con él fue publicada el pasado 27 de octubre y, desde entonces, no volvió a compartir imágenes juntos.

Por otro lado, Magaly Medina también se pronunció sobre la situación sentimental de ambos durante su programa. La conductora recordó que, desde las primeras apariciones públicas de la pareja, no percibía una conexión entre ellos. Además, consideró que Sheyla intentaba demostrarle cariño al político, pero él no parecía corresponderle de la misma manera.

Asimismo, la periodista señaló que el distanciamiento podría estar relacionado con el final de la campaña política, periodo en el que ambos protagonizaron algunas apariciones y videos de TikTok. Sin embargo, después de aquellas publicaciones, dejaron de mostrarse juntos, alimentando las especulaciones sobre el verdadero estado de su relación.

"No sé pero ya que se dejen de seguir, eso es un indicativo de que hay problemas en el paraíso, terminó la campaña, solo grabaron algunos TikToks, no sé si querían seguir jugando a la pareja del año, sin embargo, pasó esos tiktoks y no supimos nada de ellos...", dijo la periodista.

¿Qué dijo Joaquín sobre la presunta separación?

En medio de estas dudas, el equipo de Magaly Medina intentó comunicarse con Joaquín Ramírez a través de Instagram para preguntarle si todavía mantenía un romance con la modelo, pero no, obtuvo respuesta. Hasta el momento, ninguno de los dos ha aclarado lo sucedido.

"Nos hicimos una idea de que ahí había un contrato de por medio o de todas formas ella quería conquistar a un Joaquín Ramírez que le miraba con indiferencia", sentenció.

Finalmente, la conductora planteó que las apariciones públicas pudieron responder a un acuerdo previo o que Sheyla habría intentado conquistar a un hombre que no mostraba el mismo interés. Por ahora, las señales en redes sociales mantienen la incertidumbre sobre el futuro de la pareja.