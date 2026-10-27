Xiomy Kanashiro dedica tiernas palabras para Farfán en su cumpleaños: "Siempre estaré ahí para ti"

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán está cumpliendo años y su pareja, Xiomy Kanashiro, no dudó en felicitarlo de una forma muy especial a través de las redes sociales. La bailarina publicó un tierno mensaje para el exfutbolista, en el que le expresaba todo su amor y, además, le hacía una importante promesa a futuro.

Xiomy se derrite de amor por Farfán en su cumpleaños

La 'Foquita' cumplió 42 años este 26 de octubre y, para celebrarlo, estuvo rodeado de sus seres queridos, entre ellos, algunos amigos, su hijo mayor, Adriano, y también Xiomy. Al parecer, todos juntos le organizaron una sorpresa en su casa, ya que se pudo ver un video en el que le cantaban el feliz cumpleaños mientras le presentaban una torta de chocolate.

Xiomy también utilizó su cuenta de Instagram para hacerle una dedicatoria especial a su novio. En una primera imagen, aparecen juntos en una habitación decorada completamente con globos rojos y rosas que ella le habría preparado por su día especial. Mientras que, en la siguiente, se aprecian tomas de sus manos entrelazadas y de la reunión familiar.

Sin embargo, lo más emotivo fue el mensaje que acompañó a la galería de imágenes. Xiomy agradeció haber compartido tantos momentos con Farfán y aseguró que siempre estará disponible cuando él lo necesite, demostrando que su amor es incondicional.

"Feliz cumpleaños al hombre que hace mis días más felices. Gracias por tantos momentos inolvidables, por cada sonrisa y por cada aventura juntos. Que Dios te bendiga y te permita seguir cumpliendo todos tus sueños. Siempre estaré ahí para ti. ¡Te reamo!", escribió.

Xiomy celebra cumpleaños a Jefferson Farfán

¿Cómo se lleva Farfán con la madre de Xiomy?

La madre de Xiomy contó que conoció mejor al popular '10 de la calle' cuando este decidió presentarse formalmente en su casa para conversar con ella, antes de iniciar su romance con la bailarina. Aunque inicialmente reaccionó con seriedad al enterarse de que su hija quería salir con el exseleccionado peruano, terminó valorando su actitud y la formalidad con la que se acercó a la familia.

"Cuando ella me dijo que quería salir con él (pone rostro serio y guarda silencio), dije: 'Bueno'. Él vino a hablar conmigo y me gustó la formalidad, que viniera a la casa, que conversáramos", dijo en tono serio, peor halagador.

Con el paso del tiempo, ambos construyeron una relación cercana y llena de muestras de afecto. De hecho, Elsie reveló que Jefferson la llama cariñosamente 'suegris' y que suele engreírla con diversos detalles. La señora también reconoció que el exfutbolista tiene muchas atenciones con ella, al punto de considerar que recibe más cariño del que le brinda.