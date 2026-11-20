20/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Adriano Farfán, hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug, volvió a llamar la atención en redes sociales, esta vez por un romántico detalle de su enamorada, Hillary Meza. La joven influencer sorprendió al futbolista con un regalo que despertó su entusiasmo y que no tardó en compartir con sus seguidores.

¿Qué le regaló Hillary a Adriano?

La sorpresa estuvo relacionada con el mundo de los videojuegos, una de las aficiones que habría compartido el joven deportista. A través de sus historias de Instagram, Hillary mostró una fotografía del televisor donde aparecía el título del videojuego en la consola, mientras comenzaba el proceso de descarga.

Se trataba de Grand Theft Auto VI (GTA VI), una de las entregas más esperadas de la reconocida franquicia. El lanzamiento ha generado gran expectativa entre los aficionados de los videojuegos, por lo que el obsequio de la influencer terminó convirtiéndose en una agradable sorpresa para Adriano.

Al enterarse de la publicación, el hijo de la 'Foquita' decidió compartirla en su propia cuenta de Instagram y expresar su agradecimiento por el gesto. Su reacción dejó en evidencia la emoción que le produjo recibir el presente de su pareja, quien aparentemente acertó con uno de sus regalos más esperados.

"Gracias, amore. Es la mejor del mundo", escribió el joven como mensaje de agradecimiento público para su novia, y minutos después ella lo reposteó. El regalo de Hillary a Adriano

Esta no es la primera vez que ambos protagonizan muestras de cariño públicamente. Semanas atrás, hicieron oficial su relación sentimental mediante fotografías en redes sociales. Además, recientemente Adriano sorprendió a Hillary con un delicado arreglo de orquídeas, detalle que ella también compartió con sus seguidores.

Otros regalos entre la pareja

Hace unas semanas, a través de su cuenta de Instagram, Hillary mostró el regalo que Adriano tuvo con ella. El joven de 18 años decidió sorprenderla con un delicado arreglo floral compuesto por orquídeas, gesto que aparentemente emocionó a la modelo. Por ello, ella no dudó en compartir el detalle con sus seguidores.

Además, Hillary publicó una fotografía de Adriano junto al arreglo floral y acompañó la imagen con un emoticón de corazones. La publicación también fue reposteada por el propio hijo de Jefferson Farfán, quien de esta manera dejó claro que la muestra de afecto fue bien recibida por ambos.

Pero los detalles románticos no quedaron allí. Este 1 de octubre, la joven volvió a compartir una fotografía junto a Adriano, en la que ambos aparecen muy cariñosos. En la instantánea, el muchacho se muestra junto a ella mientras le da un tierno beso en el cachete.

Asimismo, Hillary acompañó esta nueva publicación con la canción Ámame, del reconocido grupo El Gran Combo. La elección del tema musical reforzó el tono romántico de la fotografía y permitió que la joven expresara, a su manera, los sentimientos que mantiene por el hijo de la 'Foquita'.