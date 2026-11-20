20/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marcelo Tinelli vuelve a ser noticia, pero esta vez por su situación sentimental. El conductor argentino confirmó que inició una nueva relación amorosa con Ágata Lescano, una joven de 37 años, con quien asegura estar atravesando una etapa especial. De esta manera, el presentador deja atrás su mediático romance con la modelo peruana Milett Figueroa.

¿Qué dijo Tinelli sobre su nueva novia?

La noticia fue revelada por el propio empresario durante una transmisión de streaming de Infobae, donde reconoció que mantiene una relación con la entrenadora personal argentina, quien también es campeona de bikini fitness. Además, Tinelli sorprendió al contar que ambos llevan aproximadamente un mes y algunos días juntos.

"Vamos bien... Con mi novia estamos bien", explicó el conductor argentino.

Sin embargo, esta no fue la única ocasión en la que el presentador habló sobre su nuevo enamoramiento. La conductora Yanina Latorre también dio a conocer una conversación que mantuvo con él en el programa argentino 'Sálvese quien pueda', donde el empresario volvió a confirmar que está saliendo con Ágata.

Asimismo, Tinelli se mostró bastante entusiasmado con esta nueva oportunidad en el amor y destacó lo importante que resulta encontrar a alguien dispuesto a apostar por una relación. No obstante, prefirió mantener en reserva algunos detalles sobre cómo conoció a su actual pareja y de qué manera comenzó el acercamiento entre ambos.

"Que alguien apueste por otro a esta altura es maravilloso en este mundo del 'cuídate vos' (...) Estoy saliendo con Ágata... Estoy embarcado en una situación", agregó.

Por su parte, Milett Figueroa todavía no se ha pronunciado sobre el nuevo romance de su expareja. Pese a ello, en el programa 'Amor y Fuego' señalaron que la modelo habría dejado de seguir a Tinelli en Instagram y que ambos se tendrían bloqueados en sus respectivas redes sociales.

¿Por qué Milett no se reconcilió con Tinelli?

Milett Figueroa volvió a referirse a su vínculo con Marcelo Tinelli y aclaró que nunca existió una reconciliación sentimental entre ambos, pese a que fueron vistos juntos nuevamente en Lima. La modelo y actriz explicó que aquel encuentro tuvo otro propósito y buscó poner fin a algunos asuntos que habían quedado pendientes entre los dos.

Según explicó la actriz, su reencuentro con Tinelli estuvo relacionado principalmente con la necesidad de conversar sobre algunos temas que no habían sido resueltos durante su relación. Por ello, aunque decidieron verse nuevamente, el acercamiento no significó que hubieran retomado el romance ni que existiera una intención de volver a ser pareja.

"Como lo escucharon a él, estamos solos, no estamos en pareja en estos momentos y también por la distancia y todo, claramente cada quien en sus proyectos, yo acabo de grabar la novela y viendo qué hago con mi vida", explicó.

De esta manera, Marcelo Tinelli parece estar decidido a comenzar una nueva etapa sentimental lejos de las polémicas que marcaron su relación con Milett Figueroa. Aunque todavía se desconocen los detalles de su separación, el conductor argentino vuelve a apostar por el amor y disfruta de esta nueva oportunidad junto a Ágata Lescano.