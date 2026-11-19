19/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La organización de Perú Comic Con 2026 confirmó la participación de nuevos invitados internacionales para su quinta edición, que reunirá a reconocidos actores, artistas del doblaje, músicos y representantes de la animación. La convención se desarrollará durante dos jornadas y contará con propuestas dirigidas a diferentes generaciones, desde quienes crecieron viendo Nickelodeon y Disney hasta los aficionados a las producciones actuales de Marvel y otras franquicias.

¿Quiénes son los actores que confirmaron su llegada a Perú?

Uno de los invitados más esperados será Wilson Bethel, reconocido por interpretar a Benjamin 'Dex' Poindexter, conocido como Bullseye, en la serie 'Daredevil'. El actor forma parte del universo de Marvel y dio vida a uno de los principales antagonistas de Matt Murdock.

A él se suma Nathan Kress, quien alcanzó popularidad mundial gracias a su interpretación de Freddie Benson en 'iCarly', la recordada producción juvenil de Nickelodeon. Su llegada representa una oportunidad para que los seguidores de la serie, que acompañaron las aventuras de Carly, Sam y Freddie, puedan reencontrarse con uno de sus protagonistas.

También estará Jessie T. Usher, conocido por interpretar a A-Train en 'The Boys'. Por su parte, el mexicano Alberto Bernal participará como representante del doblaje latinoamericano, reconocido por prestar su voz a Peter Parker y Spider-Man en producciones del Universo Cinematográfico de Marvel.

La programación incluirá además al cantante Capitán Memo, intérprete de emblemáticas canciones de series animadas, así como a Alejo y Valentina y el popular personaje animado Perchita.

Drew Seeley cancela su participación: ¿qué pasó con el actor?

Una de las noticias que sorprendió a los seguidores fue la ausencia de Drew Seeley, actor y cantante vinculado a 'High School Musical'. El artista comunicó mediante un video publicado en sus redes sociales que no podrá viajar a Perú debido a compromisos de grabación surgidos a último momento.

"Estoy muy triste, tenía muchas ganas de visitar su hermoso país", expresó Seeley al dirigirse a sus seguidores peruanos. Asimismo, manifestó su deseo de tener otra oportunidad para encontrarse con ellos.

La organización informó que las personas que compraron experiencias relacionadas con el artista recibieron un mensaje en el correo electrónico registrado durante la adquisición.

Pese a esta baja, Perú Comic Con mantendrá su programación con espacios de videojuegos, anime, concursos de cosplay, exhibiciones artísticas, conciertos y presentaciones en escenario.

La quinta edición se realizará el 5 y 6 de diciembre en Arena 1 , ubicado en San Miguel. Las entradas están disponibles a través de Joinnus desde el 3 de noviembre.

Aunque la cancelación de Drew Seeley representa un cambio para los admiradores de Disney, la convención mantiene una atractiva lista de invitados internacionales. La presencia de figuras de 'Daredevil', 'iCarly' y 'The Boys' promete convertir esta edición en un punto de encuentro para distintas generaciones de fanáticos.