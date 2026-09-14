Magaly destruye a Edson Dávila por negar que Gisela fue su 'madrina': "Mosca muerta, no le ganaste a nadie"

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina no tuvo reparos en hacer una fuerte crítica hacia Edson Dávila por afirmar que Gisela Valcárcel no fue su madrina en la televisión. La conductora recordó la trayectoria del bailarín, asegurando que, si la Señito no le hubiese dado la oportunidad tanto en su programa de baile como en la conducción de un programa matutino, actualmente no sería reconocido por las masas.

Magaly chanca a 'Giselo'

La 'Urraca' aseguró que las declaraciones de Edson Dávila, en la más reciente edición de la Teletón, le parecieron demasiado soberbias y que no debió haberlas hecho, ya que considera que aún no ha alcanzado un nivel tan sobresaliente en la televisión peruana ni marcado un precedente para ser una figura recordada por el público.

"Él era un bailarín desconocido cuando Gisela fue su madrina y lo nombró 'Giselo' y lo comenzó a poner en todos esos programas, que al fin lo puso como conductor. Él no hubiera llegado hasta donde está si no fuera por su madrina Gisela ", indicó.

En esa misma línea, Magaly aseguró que las personas deberían ser agradecidas con quienes en algún momento les extendieron la mano o los impulsaron por el talento que pudieron reconocer en ellos. También comentó que hay muchas personas talentosas en el mundo, pero Edson Dávila tuvo la suerte de que Gisela le haya dado la oportunidad de entrar a la TV.

Finalmente, la periodista aseguró que actualmente Dávila ha perdido el sentido del humor debido a que ha tomado un rol de conductor. "Ya perdió esa chispa, perdió la capacidad de reírse de sí mismo y de sus compañeros. Ya perdió la espontaneidad y se ha convertido en un tapa huecos, sobrado y soberbio ", sentenció.

¿Qué dijo Edson sobre Gisela?

Durante la Teletón, un reportero se acercó a Edson y quiso saber si Gisela Valcárcel era su madrina y Edson respondió de una manera que no pasó desapercibida. "La que me dio la oportunidad. Nunca fue mi madrina, pero sí la que me dio la oportunidad", afirmó.

Eso sí, Dávila trató de dejar claro que no buscaba faltarle el respeto a la conductora. "Lo único que quiero mantener es el respeto que siempre le he tenido a la señora Gisela. No me gustaría que se expresen mal de mí y yo tampoco expresarme mal de ella", añadió.

De esta manera, las declaraciones de Magaly Medina reavivaron el debate sobre los inicios de Edson Dávila en la televisión y el papel que Gisela Valcárcel habría tenido en su crecimiento profesional. Mientras el conductor defiende su propia trayectoria, la 'Urraca' dejó clara su posición y recordó las oportunidades que, según ella, marcaron un antes y después.