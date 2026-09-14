'Colágeno' de Laura Spoya se va de fiesta con Fiorella Retis y se retiran juntos: ¿Surge un nuevo romance?

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sebastián Gálvez, quien fuera conocido por ser el novio de Laura Spoya durante los últimos meses, fue captado saliendo de fiesta con la exconductora deportiva Fiorella Retis. Ambos fueron vistos compartiendo momentos en una discoteca de Miraflores y se retiraron juntos, ya que ella aseguró que son vecinos y él se ofreció a llevarla a su casa.

¿Surge el romance entre Sebastián y Fiorella?

Según las imágenes captadas por Magaly TV La Firme, ambos salieron de fiesta la madrugada del sábado y se mostraron muy animados y contentos, acompañados de otros amigos. Sin embargo, aproximadamente a las cinco de la mañana, ambos se retiraron juntos y empezaron a caminar por las calles aledañas.

Lo sorprendente es que ambos subieron al auto que sería del joven y él dejó a Fiorella en su casa 15 minutos después. Más tarde, Fiorella fue interceptada por las cámaras de Magaly y le consultaron sobre el vínculo que tiene con Sebastián.

"Vivimos en el mismo barrio, en Jesús María, entonces de pasada me dijo: 'Oye, Fiorella, me voy para mi casa, ¿te jalo?'. Y me jaló", dijo la influencer.

Sin embargo, lo que llamó la atención fueron las palabras de elogio que tuvo para Sebastián. " Sebastián es una persona A1, es guapo, es deportista y siempre ha sido una buena persona. Sé que acaba de terminar su relación, entonces él tiene que pasar su proceso...", dijo.

Aunque hasta el momento no se los ha vuelto a ver juntos, las declaraciones de Fiorella llamaron la atención y seguramente las cámaras de los programas de espectáculos estarán atentas a una nueva salida de ambos.

Laura explica por qué terminó con su 'colágeno'

Durante una conversación con un programa de espectáculos, Spoya explicó que sus prioridades personales no coincidían con las de Sebastián Gálvez, situación que finalmente la llevó a tomar distancia y ponerle punto final a la relación. Aunque prefirió no revelar mayores detalles sobre lo ocurrido, la conductora destacó que le desea lo mejor en esta nueva etapa. "Mis temas de prioridades eran un poco distintos" dijo.

Asimismo, Laura Spoya descartó que la diferencia de edad haya sido un factor determinante para la ruptura. La también conductora de 'La Manada' defendió a su expareja de los comentarios que lo calificaban como un 'chibolo' y resaltó que se trata de una persona trabajadora, emprendedora y con iniciativa para desarrollar diferentes proyectos.

"Cinco o seis años no es una brecha tan amplia, generacional. Le pusieron su título de chibolo, pero nada que ver. Es un chico muy trabajador. Es un chico que siempre ha sido muy movido para hacer cosas de trabajo. Creo que, como lo han catalogado en la prensa, no es ni el 1%", expresó para 'Amor y Fuego'.

Es así que, Sebastián Gálvez y Fiorella Retis fueron captados saliendo juntos de una discoteca y posteriormente él la llevó hasta su vivienda. Aunque ambos aseguraron que solo son vecinos, las declaraciones de la exconductora sobre el joven generaron especulaciones sobre una posible cercanía entre ambos.