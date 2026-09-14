Jorge Rodríguez sobre el paso de Los Mirlos por Tiny Desk: "Representando a nuestro querido Perú"

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La legendaria agrupación peruana Los Mirlos alcanzó un hito histórico en su trayectoria al presentarse en el afamado formato Tiny Desk Concerts de la cadena estadounidense NPR, en el marco de las celebraciones por el Mes de la Herencia Latina.

En una entrevista concedida a Exitosa, Jorge Rodríguez, fundador y líder del grupo, compartió su emoción por esta convocatoria internacional ocurrida durante el presente año, calificando la experiencia de grabar en dicho espacio como un hito inolvidable para la difusión del patrimonio musical nacional.

El sueño cumplido y la difusión de la cumbia amazónica psicodélica

La llegada del conjunto amazónico al emblemático escenario acústico representó el cumplimiento de un anhelo gestado a lo largo de décadas de trabajo ininterrumpido. La participación de la banda permitió llevar los ritmos característicos de la Amazonía peruana a una plataforma global con millones de oyentes en todo el mundo.

"Esta vez los Mirlos llegamos a cumplir este sueño también muy bonito llegar al Tiny Desk fue algo espectacular para nosotros también como peruanos porque Los Mirlos es un grupo que difunde música y cultura del Perú y es representando a nuestro querido Perú, haciendo la cumbia Amazónica psicodélica", señaló el músico.

🔴🔵 #ElArtistaDelDía🧑🏻‍🎤🧑🏻‍🎤| En entrevista exclusiva con Exitosa, Jorge Rodríguez, fundador de la agrupación 'Los Mirlos' brindó mayores detalles de cómo los contactó el famoso programa Tiny Desk de NPR para que formen parte del mes de la música latina. Señaló que la comunicación... pic.twitter.com/prn1qaJBHu — Exitosa Noticias (@exitosape) September 14, 2026

Rodríguez enfatizó que cada interpretación dentro del set estuvo pensada para transmitir la identidad de la Amazonía peruana. La sonoridad de las guitarras eléctricas y la percusión tropical consolidaron la propuesta artística que ha caracterizado al ensamble desde sus inicios en la escena musical.

Huella peruana y objetos históricos dejados en el set de NPR

Durante la estancia en los estudios del programa, la agrupación no solo ofreció su repertorio de éxitos, sino que también dejó símbolos representativos de la peruanidad en la icónica estantería de libros que sirve como escenografía para las sesiones.

"Es como una biblioteca, ahí hemos dejado nuestros recuerdos también ahí está primerito nuestra bandera. Si tu lo puedes ver en los diferentes programas que están presentando ahí están las banderas peruanas que hemos dejado (...)Hemos dejado una foto que he firmado en mis inicios del año 72 con mis hermanos, ahí le he dejado también esa fotografía, ahí lo están conservando, muy bonito la verdad", indicó Rodríguez.

Entre los objetos entregados por el conjunto destacan emblemas patrios y material fotográfico inédito perteneciente a los primeros años de trayectoria de la orquesta. Estos elementos permanecen exhibidos en el espacio de grabación como testimonio de la presencia peruana en el influyente medio de comunicación.

En ese sentido, Los Mirlos continúan consolidando su posición como embajadores de la cumbia amazónica a nivel internacional, proyectando la riqueza cultural del Perú hacia nuevos mercados y audiencias globales.