Edson Dávila recibe críticas tras asegurar que Gisela Valcárcel "nunca fue su madrina": "Prefiero ser Judas"

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Edson Dávila volvió a estar en el centro de la polémica luego de referirse a su relación con Gisela Valcárcel durante una entrevista para Q'Bochinche. El conductor de América Hoy reconoció que la madre de Ethel Pozo le dio una oportunidad en televisión, pero marcó distancia al decir que "nunca fue su madrina", comentario que rápidamente generó críticas.

Edson Dávila revela por qué siguió en América

Todo ocurrió cuando Edson Dávila llegó a los exteriores del set de la Teletón 2026 como parte del equipo que participaba en esta jornada solidaria.

El reportero de Q'Bochinche aprovechó el momento para preguntarle por las versiones que lo señalaban, junto a Janet Barboza, como parte de las razones por las que Ethel Pozo no habría sido convocada este año.

Dávila evitó hablar directamente de Ethel: "Se dicen muchas cosas. También se dijo que yo he ido a las gerencias a decir que estoy molesto, pero yo no soy de mandar indirectas ni decir nada, porque creo que cada uno conserva su trabajo. No tengo por qué ganarme pleitos ni con Ethel, ni con Gisela, ni con mengano".

El conductor también recordó las críticas que recibió por quedarse en América Televisión mientras Ethel Pozo dejaba el canal. Incluso contó que algunos lo llamaron "Judas". "Ya me habían dicho Judas y yo mismo dije: prefiero ser Judas con plata que misio, que sin trabajo", comentó.

'GIselo' explicó que su decisión tuvo que ver principalmente con su familia. "Si yo no tomaba la decisión que tomé, lamentablemente ahorita estaría sin trabajo. Yo veo por mi familia, creo que es lo más importante", agregó.

Edson Dávila niega que Gisela sea su madrina

Pero la pregunta que terminó haciendo ruido vino después. El reportero quiso saber si Gisela Valcárcel era su madrina y Edson respondió de una manera que no pasó desapercibida. "La que me dio la oportunidad. Nunca fue mi madrina, pero sí la que me dio la oportunidad", afirmó.

Eso sí, Dávila trató de dejar claro que no buscaba faltarle el respeto a la conductora. "Lo único que quiero mantener es el respeto que siempre le he tenido a la señora Gisela. No me gustaría que se expresen mal de mí y yo tampoco expresarme mal de ella", añadió.

El problema fue que, en redes sociales, varios usuarios no le compraron del todo la explicación. Algunos recordaron que durante sus primeros años en televisión Dávila estuvo muy ligado a Gisela y que incluso se hizo conocido imitando a la conductora en El Gran Show.

"Claro que fue su madrina, hasta facturó imitándola. Nadie le quita que tiene talento, pero el que lo ayudó a llegar donde está ahora, fue Gisela", comentó un usuario. Otro escribió: "Ese comentario es muy malagradecido, lo siento. Aunque me cae bien Edson, pero estuvo mal el comentario".

Así, Edson Dávila quedó en medio de una nueva polémica luego de asegurar que Gisela Valcárcel "nunca fue su madrina", aunque sí reconoció que ella fue quien le dio una oportunidad en televisión.