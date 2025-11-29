Melissa Klug vive tenso cara a cara con Jesús Barco y revela entre lágrimas si lo perdonó

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En su reaparición televisiva, Melissa Klug habló sin filtros sobre su separación de Jesús Barco, dejó claro que todavía no lo ha perdonado y mostró por primera vez su radical cambio físico tras varias cirugías estéticas. La pareja se reunió frente a cámaras en un encuentro cargado de emoción, tensión y revelaciones.

El encuentro de Melissa Klug y Jesús Barco

La 'Blanca de Chucuito' volvió a la televisión nacional y lo hizo a lo grande. Melissa Klug reapareció en el programa Esta noche, conducido por la Chola Chabuca, para abrir su corazón y hablar de lleno sobre su reciente separación de Jesús Barco, con quien comparte una hija.

Desde que se confirmó el distanciamiento, ambos habían sido vistos juntos en algunas ocasiones, pero nunca se habían sentado frente a frente en televisión... hasta ahora.

La chalaca llegó serena, aunque con los sentimientos a flor de piel. Apenas empezó a recordar los detalles de su relación con el futbolista, las lágrimas no tardaron en aparecer.

"Todavía no lo he disculpado", se escucha decir en el adelanto del programa, dejando claro que las apariciones públicas recientes —incluyendo el cumpleaños de Samahara Lobatón— no significan una reconciliación.

Jesús Barco reconoce su error y pide perdón

La sorpresa mayor llegó cuando Jesús Barco ingresó al set. Por primera vez, la expareja se reunió en televisión para hablar cara a cara de lo que realmente había ocurrido.

El futbolista, visiblemente nervioso, tomó la mano de Melissa Klug y le dijo, frente a cámaras y al país: "Tomé una mala decisión", aceptando su responsabilidad en la ruptura.

Según se muestra en el adelanto, Melissa Klug lo miró fijamente mientras él le pedía perdón. "Está temblando", comentó la chalaca cuando él la sujetó por primera vez durante la entrevista.

La entrevista completa se emitirá este sábado 29 de noviembre por América Televisión, inmediatamente después del Reventonazo de la Chola, y, sin duda, promete convertirse en uno de los momentos más comentados del fin de semana.

La transformación física de Melissa Klug

En la misma entrevista, Melissa Klug también aprovechó el momento para mostrar su nueva figura, producto de varias cirugías estéticas realizadas luego de su separación de Jesús Barco.

La empresaria contó que decidió someterse a una serie de procedimientos para sentirse mejor consigo misma.

Entre las intervenciones que reveló están lipoescultura, reducción de mamas, abdominoplastia y luxación de costillas para conseguir una cintura mucho más definida, al estilo de Thalía.

"Me he sometido a varias operaciones para poder tener la cinturita, me siento feliz, renovada con estos cambios en mi persona", comentó, luciendo una silueta completamente distinta.

La reaparición de Melissa Klug dejó varios puntos clave sobre la mesa, empezando por la confirmación de que su separación de Jesús Barco continúa vigente. El perdón aún no llega y, aunque el futbolista reconoció su error, la chalaca no ha mostrado señales de una posible reconciliación.