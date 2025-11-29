Lapidan en redes a Christian Cueva por comentario desatinado sobre Pamela Franco: "¡Qué horrible!"

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

No es un secreto que Christian Cueva y Pamela Franco atraviesan un buen momento en su relación, ello quedó demostrado recientemente cuando la cantante cumbia viajó hasta Ecuador para festejar al lado del futbolista su cumpleaños con uan fiesta sorpresa. Pese a ello, 'Aladino' se encuentra en el ojo del huracán tras realizar un comentario desatinado sobre su pareja.

¿Cuál fue el comentario desatinado de Christian Cueva?

Resulta que, el exvolante de la selección peruana, que últimamente está ligado a las redes sociales, participó de un live de TikTok junto a Gerald Oropeza. En un determinado momento de la conversación, el actual jugador de Emelec menciona a la intérprete de 'Dile la verdad' y resalta que estará en un concierto, sin pensar que lo expresaría ocasionaría polémica más adelante por parte de los cibernautas.

"Estará la bomba sexy,Pamela Franco, mi mujer, la única, la original, la que respira bajo el agua , me entiendes", expresa el ex de Pamela López fiel a su estilo con una sonrisa en el rostro.

De inmnediato, Oropeza reaccionó lo manifestado por 'Cuevita' y le consultó qué quiso decir con que la artista chimbotana "respira bajo el agua", frente a la pregunta el exdirgido por Ricardo Gareca en la Blanquirroja solo atinó a responder que se lo explicarí por interno: "Ya pues hermano también, eso se dice por interno, se habla por interno".

Christian Cueva recibe críticas por comentario desatinado

Lo que para Christian Cueva significó un momento jocoso junto a Gerald Oropeza en la transmisión en vivo, lo manifestado por él en referencia a Pamela Franco ocasionó que su comentario se convierta en objeto de críticas por parte de los cibernautas que no dudaron en criticarlo tajantemente.

De forma inmediata, los usuarios de la red social china lamentaron el hecho de que el jugador se refiera de esa manera expresando que la cantante "respira bajo el agua", siendo la mujer que asegura querer.

"Un hombre que quiere a su mujer no se expresa así", "Pacharaco este hombre", "Qué vergüenza", "¿Ese es el respeto que se merece?", "No me gusta cómo se expresa", "¡Qué horrible!", "Qué feo habla este hombre de su mujer", fueron algunos de los comentarios que escribieron los ciberanutas para expresar su desazón por lo dicho por Cueva.

Es así como una vez más, el futbolista Christian Cueva volvió a estar en el paredón mediático esta vez en las redes sociales en donde luego de expresar un comentario desatinado sobre Pamela Franco, los usuarios de TikTok rechazaron tajantemente ello y lo criticaron.