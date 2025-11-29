Muere actor de Netflix y Nickelodeon en un accidente: Amigos y familiares lamentan su pérdida

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un lamentable suceso ha generado conmoción en la industria del entretenimiento. Se reportó que un actor de Netflix, Nickelodeon y Disney murió a los 55 años tras un accidente en su casa.

Fallece actor tras accidente en casa

El mundo del doblaje y la actuación lamenta la muerte de Tony Germano, reconocido actor brasileño que participó en producciones de Netflix, Nickelodeon y Disney. La noticia fue confirmada por un portavoz del actor en un comunicado remitido a la revista 'People', donde se expresó el profundo dolor de su entorno y se pidió respeto y privacidad para su familia en este momento difícil.

Asimismo, de acuerdo a medios locales, como Folha de São Paulo y O Estado de São Paulo, Germano perdió la vida tras sufrir una caída en su residencia en São Paulo, mientras se realizaban trabajos de remodelación.

"Con profunda tristeza confirmamos el fallecimiento del actor y artista de voz Tony Germano en la mañana del miércoles 26 de noviembre. Tony sufrió una caída en su residencia y, lamentablemente, no sobrevivió a las heridas", indicó su portavoz en un comunicado.

Fallece Tony Germano, actor de doblaje.

Amigos y familiares expresan su dolor

Destacó también en el ámbito del doblaje brasileño. Entre los trabajos más populares de Germano destacan sus participaciones en la serie infantil 'Go, Dog, Go!', en 'Nicky, Ricky, Dicky and Dawn' en el remake de 'La bella y la bestia'.

Como era de esperarse, amigos y familiares no tardaron en expresar el dolor que sentían por la pérdida del actor a sus 55 años de edad. El actor Miguel Falabella recordó a Germano en Instagram como "un profesional intachable", "querido amigo" y "un actor talentoso" en una publicación compartida el miércoles 26 de noviembre. "He tenido el privilegio de trabajar con él en varias producciones", concluyó.

Tras la noticia y las investigaciones sobre su deceso, el actor fue velado el jueves en el Cemitério Bosque da Paz, en Vargem Grande Paulista, donde sus colegas y amigos se despidieron de él.

¿Quién fue Tony Germano? Trayectoria artística

Entre los créditos más destacados de Germano, figura clave en el doblaje en portugués, se encuentran:

Netflix: Doblaje en portugués de la serie animada Go, Dog, Go!

Disney: Participación en Elena de Ávalor y en la banda sonora del remake de acción real de La bella y la bestia (2017).

Además de su trabajo de voz, tuvo una destacada actuación secundaria en la comedia romántica 'Un año inolvidable: Otoño' (2023) de Prime Video y participó en el thriller erótico 'Labyrinth of Lost Boys' (2025). También formó parte de producciones teatrales de 'El fantasma de la ópera', 'Jekyll & Hyde' y 'Miss Saigon'.

El legado y talento de Tony Germano permanecerá en la memoria de sus seguidores. Falleció el último 26 de noviembre al precipitarse accidentalmente al vacío mientras supervisaba unas obras en su casa en São Paulo, según confirmaron medios brasileños.