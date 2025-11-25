¿Laura Spoya o Yahaira Plasencia? Jefferson Farfán causa revuelo al revelar a quién prefiere como conductora de TV

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante una transmisión en vivo de La manada, Jefferson Farfán terminó en el centro de un momento picante al verse obligado a escoger entre Laura Spoya y Yahaira Plasencia como mejor conductora de TV.

¿Laura Spoya o Yahaira Plasencia?

La tranmisión pintaba normal en La manada, el programa de YouTube de Satélite+, donde Jefferson Farfán venía conversando relajado con los conductores y hasta soltando algunas bromas.

Todo parecía seguir el ritmo habitual, hasta que, sin previo aviso, lanzaron una de esas preguntas que nadie ve venir, menos cuando hay historia de por medio.

En pleno en vivo, y con la presencia de Laura Spoya frente a él, a la 'Foquita' le consultaron: ¿Quién te parece mejor conductora de televisión: Laura Spoya o 'La Patrona' Yahaira Plasencia?

De inmediato, todo el set se llenó de risas y miraditas cómplices, mientras el exfutbolista intentaba procesar lo que acababa de escuchar.

La inesperada respuesta de Jefferson Farfán

La pregunta llegó como un baldazo de agua helada para Jefferson Farfán, especialmente por su pasado sentimental con Yahaira Plasencia, un detalle que todos en el set parecían recordar perfectamente.

Él, en cambio, solo atinó a reír, llevarse la mano al rostro y lanzar un espontáneo: "Qué frío". Ese comentario terminó desatando aún más carcajadas en el set de Satélite+.

Los conductores no quitaron el dedo del renglón y esperaron la respuesta definitiva. Jefferson Farfán, visiblemente incómodo y sin querer entrar en detalles, respiró hondo, sonrió con cierta incomodidad y finalmente respondió lo que todos estaban esperando.

Con la mirada puesta en la mesa y casi esquivando el tema, dijo: "No puedo opinar, pero como conductora, Laura Spoya".

La frase se escuchó clarita y dejó a todos en el programa con gestos de sorpresa, porque, aunque trató de suavizar el golpe, igual quedó clarísimo que optó por la exreina de belleza antes que por su expareja.

Laura Spoya no pudo evitar reírse, mientras los otros conductores celebraban el momento, conscientes de que acababan de conseguir uno de los instantes más comentados de la transmisión.

Jefferson Farfán, ya más relajado, intentó desviar el tema con bromas, aunque el instante incómodo ya había cumplido su objetivo: generar sorpresa, viralidad y revivir, por unos segundos, el siempre comentado pasado sentimental del exfutbolista.

Así cerró el incómodo episodio. Jefferson Farfán finalmente mencionó a Laura Spoya como su preferida, dejando sorprendidos a todos por elegirla sobre Yahaira Plasencia como conductora de TV.