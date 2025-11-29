Natalia Salas anuncia nueva cirugía tras detectar célula residual de cáncer en su vértebra

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz y exconductora Natalia Salas reveló que una célula residual del cáncer persiste en su organismo y se alojó en una vértebra, por lo que deberá someterse a una cirugía antes de fin de año para extirparse los ovarios y las trompas. La artista, siempre abierta sobre su lucha, prioriza su salud dejando momentáneamente de lado su trabajo en la serie Eres mi bien.

Cáncer residual en vértebra de Natalia Salas

Natalia Salas, de 38 años y recientemente casada con Sergio Coloma, compartió la noticia durante su participación en el programa Habla chino con Aldo Miyashiro.

La actriz explicó que su cáncer no ha regresado de manera convencional, sino que una célula residual se encuentra en una de sus vértebras.

"Supuestamente, ha quedado una partícula por mi cuerpo vagando y decidió posarse en una vértebra", señaló, dejando claro que este hallazgo no pasó desapercibido gracias a sus chequeos médicos anuales, que incluyen tomografías, escáner y gammagrafías.

Según los especialistas, se trata de una lesión única y localizada, lo que facilita totalmente el tratamiento.

Cirugía preventiva y un tratamiento menos invasivo

La actriz anunció que se someterá a una nueva cirugía antes de fin de año, donde se le extirparán los ovarios y las trompas.

"Voy a quitarme eventualmente los ovarios y las trompas porque, como es un cáncer hormonal, digamos, mis ovarios, aunque están dormidos, están ahí como que se quieren despertar. Entonces, para que no se despierte, mejor ya me lo saco", explicó en el programa.

A diferencia de los tratamientos previos, esta vez Natalia Salas no enfrentará los efectos más notorios de la quimioterapia.

"Ahorita, yo estoy en tratamiento contra el cáncer nuevamente. Han añadido algunas medicinas y a mí mi oncólogo me dijo: 'Si tú no le cuentas a nadie que estás en el tratamiento, nadie se va a dar cuenta. Porque no es como las quimios de que se te cae el pelo'", contó.

Natalia Salas prioriza su salud

Debido a este hallazgo, Natalia Salas decidió alejarse temporalmente de su personaje Mechita en la serie Eres mi bien, una decisión que demuestra su compromiso con el cuidado de su cuerpo y su recuperación.

La actriz, conocida por su cercanía con el público y su transparencia sobre la lucha contra el cáncer de mama, quiere que su testimonio inspire prevención y conciencia sobre la enfermedad.

Recordemos que, durante su lucha anterior, Natalia Salas atravesó quimioterapias que la llevaron a perder cabello y hasta uno de sus senos, experiencias que compartió con franqueza para concienciar a sus seguidores.

Con su anuncio sobre la célula residual y la próxima cirugía, Natalia Salas demuestra una vez más su fortaleza y transparencia. La actriz sigue de cerca cada paso de su tratamiento, dejando en claro que la prioridad es su salud.