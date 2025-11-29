Suheyn Cipriani confirma romance pasado con el Cholo Mena: "Mi familia me pregunta por qué terminé con él"

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exreina de belleza y creadora de contenido Suheyn Cipriani rompió el silencio sobre su relación con el youtuber Cholo Mena, dejando claro que, aunque fue breve, dejó huella en su vida y en la de su familia. Entre risas y confesiones, la modelo habló de cómo surgió el romance, su final y su experiencia personal durante ese vínculo.

Suheyn Cipriani confirma romance con Cholo Mena

Durante su participación en el podcast Ouke con Carlos Orozco, Suheyn Cipriani respondió sin pelos en la lengua sobre un tema que por años había circulado como rumor: su relación con Gabriel Mena, más conocido como 'Cholo Mena'.

El momento se dio cuando el periodista recordó su vínculo con el youtuber: "Lo único que me acuerdo de ti es que tú alguna vez eras la flaquita del Cholo Mena", comentó, provocando risas nerviosas de la modelo.

Entre bromas, ella afirmó: "Sí, la gente sí sabe", confirmando finalmente lo que muchos seguidores ya sospechaban.

La modelo, que ha construido una sólida comunidad en TikTok, habló sobre la corta pero significativa relación que mantuvo con el Cholo Mena, conductor de Good Floro, aclarando que la historia, aunque breve, marcó un momento especial en su vida personal.

Cholo Mena querido por familia de Suheyn

En el podcast conducido también por Daniel Marquina y Macla Yamada, Suheyn Cipriani explicó que su relación con Cholo Mena duró apenas dos meses, pero que estuvo marcada por respeto y buena comunicación.

La exreina de belleza también reveló que el Cholo Mena se convirtió en un favorito inesperado de su familia.

"Gabriel, sí, fue mi ex. Estuvimos dos meses y es un gran chico. De hecho, es el favorito de mi familia. Hasta el día de hoy me dicen: '¿Por qué terminaste con él?'", contó entre risas.

Suheyn Cipriani también relató cómo se conocieron: tras su separación de su primer matrimonio, una amiga le sugirió probar la app de citas Bumble. Ahí coincidió con el Cholo Mena, y la conexión fue inmediata.

"Yo me había separado del papá de mi primer hijo. Yo estaba triste y una amiga me dijo: '¿Por qué no te descargas Bumble?' Y en lo que la descargo, él me sale. Me pareció lindo. De ahí lo stalkeé y dije: 'Oye, qué chévere'. Además, teníamos algunas cosas en común", recordó la influencer.

Relación terminó en buenos términos

Al ser consultada sobre un posible reencuentro después del final de la relación, Suheyn Cipriani dijo: "Nunca hemos vuelto nunca. Él nunca me escribió, de verdad. Y mira, es el único hombre en mi vida con el que hemos terminado y que nunca me ha vuelto a escribir. Él es súper linda persona".

La creadora de contenido destacó que la relación terminó sin conflictos y con un sentimiento positivo hacia el Cholo Mena.

Otro detalle interesante revelado fue la decisión de Suheyn Cipriani de no incursionar profesionalmente en la creación de contenido durante su relación, a pesar de estar rodeada de amigos influencers. "No quería que él sintiera que estaba con él por eso", sostuvo.

Suheyn Cipriani confirmó finalmente su romance con el Cholo Mena, un vínculo breve que, a pesar de su corta duración, dejó recuerdos positivos tanto en ella como en su familia.