Jesús Barco toma RADICAL decisión tras presunto 'amorío' de Melissa Klug con Christian Cueva

Pamela López reveló que la empresaria Melissa Klug tuvo una relación clandestina con su aún esposo, Christian Cueva. Por ello, el futbolista Jesús Barco no dudó en tomar una radical decisión tras el escándalo con su actual pareja, la 'Blanca de Chucuito'.

¿Jesús Barco perdonará a Melissa Klug?

El futbolista de Sport Boys no fue ajeno al reciente escándalo que remeció la farándula nacional e involucraría directamente a la madre de su pequeña hija con el exjugador de Cienciano, más conocido como 'Aladino'.

En ese sentido, Jesús Barco optó por una medida radical y limitar la opción de comentarios de su cuenta de Instagram, como un intento de evitar recibir mensajes incómodos en las diversas fotos, donde aparece muy cariñoso con Melissa Klug y su "retoño", así como los entrenamientos que realiza antes de cada partido.

Tal parece ser que las últimas revelaciones de Pamela López y polémicos chats que demostrarían la infidelidad de 'Cuevita' con Melissa Klug, en el pasado, habrían impactado en la vida de Jesús Barco.

Jesús Barco limita comentarios en redes sociales tras presunto romance entre Melissa Klug y Cueva.

¿Qué dijo Pamela López sobre Melissa Klug?

Durante una reciente entrevista brindada a 'Magaly TV: La Firme', López Solórzano, sostuvo que encontró conversaciones candentes entre Cueva y la 'Blanca de Chucuito', que la llevaron a encarar al padre de sus hijos hasta que le confesó que sí "tuvo encuentros" con ella.

"Descubrí conversaciones con ella que en su momento yo le encaré. Yo le encaro a ella porque encontré conversaciones muy comprometedoras y él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me fue infiel con ella", dijo a Magaly Medina.

Pero no todo quedó ahí, ya que también tuvo la misma acción contra la expareja de Jefferson Farfán hasta que le confesó que "no era culpa suya de que su esposo (Cueva) sea muy coqueto".

Melissa Klug niega 'amorío' con Cueva

A través de sus redes sociales, Melissa Klug se pronunció tras las recientes acusaciones en su contra y pidió al futbolista Christian Cueva salir a desmentir que tuvieron una vinculación sentimental, que daña su imagen.

"Con mucho desagrado me he visto sorprendida al ver mencionar mi nombre en una entrevista que debía tratarse sobre la lucha contra la agresión física y psicológica. (...) Es totalmente falso afirmar que he tenido una relación íntima con el señor Christian Cueva", afirmó Klug en un comunicado titulado 'A la opinión pública'.

Es tras ello, que su actual pareja, Jesús Barco, tomó la radical decisión de limitar los comentarios de su cuenta de Instagram para evitar ataques por las recientes revelaciones que dejan entrever que Melissa Klug tuvo un 'amorío' con Cueva.