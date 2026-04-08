Johanna San Miguel intenta coquetear con hombre y provoca inesperada reacción de su esposa

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Johanna San Miguel se divirtió coqueteando con varios hombres en Nueva York, pero no contaba con que uno de ellos estaba casado. La aparición de la esposa y su inesperada reacción se convirtieron en el momento más incómodo y comentado de su recorrido.

Johanna San Miguel coquetea en Nueva York

La exfigura de EEG, Johanna San Miguel, llevó su espectáculo unipersonal 'Ya siéntese señora' a varias ciudades de Estados Unidos, y no perdió el tiempo de crear contenido divertido para sus redes sociales.

Con su característico sentido del humor, la famosa 'Queca' salió a la calle con un cartel que decía "looking for a husband" ("buscando un marido"), sorprendiendo a transeúntes y provocando reacciones inesperadas.

Durante su recorrido, Johanna no solo interactuó con jóvenes interesados en su ocurrencia, sino que también se cruzó con hombres casados, momento que derivó en situaciones muy cómicas y un poco incómodas.

"Estoy buscando marido", decía mientras mostraba su mejor sonrisa, y algunos de los hombres respondían mostrando su anillo de matrimonio, dejando a Johanna entre la sorpresa y la risa.

Johanna San Miguel provoca momento incómodo

Lo que parecía un juego divertido tomó un giro inesperado cuando Johanna se acercó a un hombre sin saber que estaba acompañado de su esposa.

La reacción de la mujer no se hizo esperar: "Vamos, cariño, no le hagas caso a esa payasa", exclamó, dejando a la exconductora boquiabierta. "Quedé payasa pero en Nueva York", comentó San Miguel.

Entre risas y coqueteos, Johanna también logró congeniar con algunos solteros, como Rob, a quien le pidió su contacto después de una conversación amena. Incluso se encontró con un joven menor que ella, quien no tuvo reparos en mostrar interés y destacó que no le importaba la diferencia de edad.

Además de estas ocurrencias, Johanna aprovechó su viaje para caracterizarse como Queca y vender papas con queso y huevo, combinando humor y espontaneidad para sus seguidores.

Johanna San Miguel queda encantada en 'EEG'

A fines de enero, Johanna San Miguel fue invitada al programa Esto es guerra y no pudo evitar elogiar a uno de los participantes. La conductora quedó encantada con el físico de Julio. "Está churro el Julio... Vamos, Julio, yo voy por ti, dalo todo, no me defraudes", exclamó la actriz.

Así, Johanna San Miguel llevó su humor y carisma a Estados Unidos, donde intentó coquetear con hombres, provocó risas, momentos incómodos y hasta la intervención de una esposa.