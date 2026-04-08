Laura Spoya usa el humor para hablar del supuesto romance con 'chibolo': "Me han recetado colágeno"

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los rumores de romance entre Laura Spoya y el 'chibolo' Sebastián Gálvez sacudieron las redes, pero la influencer, con humor y picardía, salió a desmentir cualquier vínculo sentimental, dejando claro que lo único que hay entre ellos es amistad y colaboración profesional.

'Chibolo' de Laura Spoya publica foto inapropiada

Todo empezó tras un viaje de Semana Santa a Jamaica, donde Laura Spoya compartió actividades con su equipo y con Sebastián Gálvez.

Sin embargo, la polémica estalló cuando Sebastián Gálvez publicó en Instagram una imagen de la influencer de espaldas, acompañada por un emoji y la palabra "mío" sobre su figura.

Lo que muchos interpretaron como un gesto posesivo y romántico desató comentarios y especulaciones sobre un supuesto vínculo sentimental entre ambos.

La situación escaló cuando la publicación llegó a televisión nacional y Magaly Medina la calificó de "asquerosa" y criticó la normalización de conductas posesivas en redes. "Puede ser tuyo lo que tú quieras, pero ponerlo así... ¡Qué asco de verdad!", señaló la polémica conductora.

Laura Spoya aclara vínculo con Sebastián Gálvez

Lejos de tomarlo a mal, Laura Spoya decidió bromear sobre el tema en su programa La Manada: "Estoy en reestructuración de mi columna, me han recomendado vitaminas, glucosamina, magnesio, zinc... y claro, el colágeno es súper importante para mis articulaciones".

"Después de los 30, el colágeno es cuestión de estética, para la piel y el pelo", dijo, provocando risas entre sus compañeros mientras aludía al joven en tono jocoso como "el chibolo", añadió.

La modelo aclaró que el viaje a Jamaica fue parte de un trabajo grupal y que la relación con Sebastián es estrictamente profesional y de amistad.

Además, reconoció que la foto le generó incomodidad: "Ya le pedí que lo borrara, no lo había visto y sí me molestó. Ahora no tengo ni una relación con él ni con nadie", afirmó.

¿Quién es Sebastián Gálvez?

Sebastián Gálvez es conocido por su participación en la producción de Esto es guerra y por ser hijo del alcalde de Jesús María, Jesús Alberto Gálvez Olivares.

Además, fue visto durante el accidente de Laura en Surco retirando objetos de su camioneta, lo que, obviamente, generó cuestionamientos sobre su actuación.

No hay confirmación oficial de vínculos románticos entre ambos, pero la cercanía mostrada en imágenes y la atención de medios ha alimentado rumores que Laura Spoya se ha encargado de desmentir con humor.

Así, Laura Spoya decidió usar el humor para hablar del supuesto romance con 'chibolo', dejando claro que su vínculo con Sebastián Gálvez es solo profesional y de amistad.