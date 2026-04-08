Partidos de hoy, miércoles 8 de abril del 2026 EN VIVO: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 08/04/2026
VER EN VIVO HOY | Este miércoles 8 de abril continúa el fútbol en diferentes partes del mundo por lo que aquí te traemos la guía completa de partidos de hoy. Sporting Cristal y Cusco FC arrancan su participación en la Copa Libertadores ante Cerro Porteño y Flamengo, respectivamente. Mientras que en la Champions League, Barcelona y Atlético Madrid se verán las caras en un duelo de infarto. Por otro lado, Liverpool y PSG también darán que hablar en un enfrentamiento de gigantes.
Sporting Cristal y Cusco FC salen con todo
Luego del buen empate de Universitario en tierras colombianas, llega el turno de Sporting Cristal y Cusco FC para iniciar su aventura continental. Por un lado, los celestes arrancaron el camino bastante antes al avanzar dos fases previas y ahora buscará hacerse fuerte de local en medio de un ambiente enrarecido a pesar de ser el debut de Zé Ricardo como entrenador.
Los cusqueños también quieren hacerse fuertes en casa más aún contra uno de los grande de este continente como lo es Flamengo. Eso sí, los brasileros siempre se han llevado mal con la altura por lo que los más de tres mil metros del Cusco podrían ser claves para una victoria histórica.
Duelo de gigantes en la Champions League
La Champions League cumplirá su segundo día de cuartos de final con otros dos partidos de gran nivel. Por un lado, Barcelona y Atlético Madrid se miden nuevamente a solo días de verse las caras en LaLiga. Mientras que en París, el actual campeón del torneo, recibe a un Liverpool que busca salir del mal momento que atraviesa en el torneo local.
Guía completa de partidos EN VIVO miércoles 8 de abril
Copa Libertadores
- Mirassol vs. Lanús | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN 7
- Coquimbo Unido vs. Nacional | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN
- DIM vs. Estudiantes de La Plata | 7:00 p. m. | Disney+, ESPN
- Junior vs. Palmeiras | 7:30 p. m. | Disney+, ESPN 2
- Cusco FC vs. Flamengo | 7:30 p.m. | Disney+, ESPN 7, Disney+
- Sporting Cristal vs. Cerro Porteño | 9:00 p.m. | ESPN, Disney+
Champions League
- Barcelona vs. Atlético Madrid | 2:00 p. m. | Disney+, ESPN
- PSG vs. Liverpool | 2:00 p. m. | Disney+, ESPN 2
Copa Sudamericana
- Deportivo Cuenca vs. Santos | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN 2
- Deportivo Riestra vs. Palestino | 5:00 p. m. | DSport, DGO
- Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN 5
- Audax Italiano vs. Olimpia | 7:00 p. m. | Disney+, ESPN 5
- Blooming vs. River Plate | 7:30 p. m. | DSport, DGO
- Montevideo City Torque vs. Gremio | 7:30 p. m. | Disney+, ESPN 3
- Puerto Cabello vs. Atlético Mineiro | 9:00 p.m. | Disney+, ESPN 5
Revisa AQUÍ la guía completa de partidos de hoy EN VIVO miércoles 8 de abril del 2026.