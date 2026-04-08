El Agustino: Policía Nacional capturó a extorsionador cuando dejaba explosivo en el frontis de un hotel

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un extorsionador cuando dejaba un explosivo en el frontis de un hotel localizado en el distrito de El Agustino. El dueño del negocio era víctima de amenazas por parte de una banda delincuencial denominada 'Los Vandidos del 13'.

Policía Nacional capturó a extorsionador cuando dejó explosivo en hotel

La madrugada de este miércoles 8 de abril, efectivos de la Policía Nacional del Perú intervinieron a un sujeto en el preciso instante en el que ingresó a un hotel para dejar un material explosivo.

De acuerdo a las cámaras de seguridad del lugar, se observa al tipo, que vestía casaca oscura, short y portaba una gorra, ingresando al local con una bolsa negra que contenía explosivos.

El hombre sería uno de los integrantes de una organización criminal llamada 'Los Vandidos del 13' que no solo tendría como su víctima al citado negocio, sino también a otros localizados en el distrito de El Agustino.

El propietario del predio, cansado de las amenazas que venía recibiendo, fue quien hizo un llamado a las fuerzas del orden. Realizó la denuncia en la comisaría de Orrantia del Mar, en San Isidro y desde dicha dependencia policial se desplegaron agentes policiales hasta el hostal.

Al llegar al lugar, los policías estuvieron merodeando la zona por varias horas vigilando si es que en algún momento se aparecerían en escena los extorsionadores y así pasó. Un sujeto se acercó hasta el frontis del negocio para dejar un empaque y fue allí donde lograron detenerlo.

Efectivos de la Policía hallan carta extorsiva y el nombre de la banda criminal

Hay que mencionar que el sujeto capturado tiene tan solo 19 años. Dentro de la bolsa negra que dejó en la recepción del hostal, los efectivos de la PNP encontraron 3 casquillos de bala envueltos en papel de color blanco junto a los explosivos.

Además, se halló una carta extorsiva en la que se lee el aparente nombre de esta de banda de extorsionadores 'Los Vandidos del 13', en este escrito también mencionaron que el propietario se comunique a un número.

Según información del Coronel PNP Walter Gurreonero Díaz, jefe de la Región Policial Lima Sur, el material explosivo estaba integrado por un cartucho de dinamita y una emulsión, que le da potencia.

Es así que, tras la denuncia del dueño de un hotel de El Agustino, agentes policiales lograron la captura de un sujeto en el preciso instante en el que dejaba material explosivo en el frontis del negocio. El extorsionador pertenecería a la banda criminal denominada "Los Vandidos del 13'.