Kingteca lanza fuerte advertencia a Magaly por el caso Piero Arenas: "Te voy a hacer pagar mas que Jeffry"

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El caso de Piero Arenas continúa en investigación y uno de los involucrados es el streamer Kingteca, quien, a través de una transmisión en vivo, le hizo una fuerte advertencia a Magaly por asegurar que él había transmitido imágenes ilícitas desde su perfil de Discord. La periodista se pronunció al respecto e hizo una aclaración.

Kingteca lanza advertencia a Magaly

El popular streamer dejó entrever que podría denunciar penalmente a la periodista de ATV y hasta se burló, asegurando que podría hacerle pagar una gran suma de dinero. "Vas a ver. Te voy a hacer pagar más que Jefffrey", dijo, en alusión al juicio que lleva Magaly con Jefferson Farfán y por el cual debe pagar 300,000 soles.

"¿Yo he transmitido? Mira lo que están afirmando, que yo he transmitido", dijo el streamer, completamente indignado frente a su comunidad.

Ante las acusaciones de Kingteca, Magaly reconoció que hubo un error al momento de señalarlo directamente como la persona que transmitió el material íntimo en redes sociales, aunque sí reconoció que todo se transmitió desde el canal de Piero Arenas. También aseguró que la comunidad de Kingteca fue la que compartió y divulgó imágenes privadas de Marcela Sánchez.

"Hay que corregir la información que dimos ayer. Kingteca no es el que transmite, pero sí es su comunidad. La comunidad de Kingteca se vuelca a ver la transmisión de Piero Arenas", indicó.

Recordemos que, hace unos días, Marcela Sánchez denunció pública y penalmente que el streamer Piero Arenas había abusado sexualmente de ella y, además, había transmitido en vivo la relación íntima que tuvieron. En el escándalo también se vio involucrado el streamer Kingteca, aunque él ha salido a defenderse, asegurando que no tiene nada que ver.

Abogado niega que Piero Arenas tenga prisión preventiva

El fin de semana, el exintegrante de Esto es Guerra utilizó su canal de Kick para contarle a sus seguidores que habían dictado prisión preventiva en su contra, tras ser denunciado por abuso sexual y presunta filtración de contenido íntimo. Incluso se despidió de su familia y de su madre en directo, llegando a derramar algunas lágrimas.

No obstante, en la más reciente edición de Magaly TV, la firme, el abogado de la joven denunciante desmintió la versión de Piero, asegurando que no existe ningún tipo de detención en su contra hasta el momento, lo cual considera necesario luego de presentar todas las pruebas del presunto delito.

"Eso es mentira. Es una burla hacia el Estado y una burla hacia las autoridades. Nosotros nos hemos comunicado hoy con el Ministerio Público de Iquitos y no existe ningún tipo de requerimiento de la Fiscalía hacia el Poder Judicial por detención preliminar", informó.

En medio de la polémica, Kingteca rechaza las acusaciones y advierte posibles acciones legales, mientras Magaly rectifica parcialmente su versión. El caso de Piero Arenas sigue generando controversia, con señalamientos cruzados y una investigación en curso que busca esclarecer responsabilidades.