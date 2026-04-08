Christian Meier es acusado de incumplir con presentación en Puno: ¿Cómo se defendió el artista?

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Meier es una de las figuras del espectáculo que menos se ve involucrada en polémicas. Sin embargo, recientemente una empresaria de eventos lo acusó de incumplir con una presentación en Puno, a pesar de presuntamente haber recibido un pago de 59,000 soles por adelantado. El equipo del artista se pronunció al respecto.

Denuncian a Christian Meier por incumplir presentación

Según la denuncia presentada por la empresaria Brenda Vicente, su empresa Ezeiza Producciones había contratado al artista para una presentación, pero este abandonó la ciudad a pocas horas del show, presuntamente porque solo se habían vendido 500 entradas, cuando el recinto tenía capacidad para 1000 personas.

La presentación que Christian iba a dar en esta ciudad formaba parte de su gira 'Así es el tour', pero finalmente no se realizó. La empresaria denunció que el incumplimiento le habría hecho perder cerca de 150,000 soles y habría dañado su reputación.

"Yo ya había cubierto todos los gastos. Un grupo de personas intentó agredirme creyendo que yo cometí la falta. Espero que den la cara. Es fácil contestar una llamada, es fácil reunirte con las personas involucradas; ahora solo queda esperar el proceso legal", indicó.

Asimismo, Brenda mostró imágenes de los vouchers de los depósitos que realizaba a las empresas de Christian. Mientras tanto, el 'Zorro' alegó que la presentación no se habría cumplido por un presunto incumplimiento por parte de la producción del local y por no garantizarse las condiciones mínimas necesarias para llevar a cabo el concierto.

¿Cómo se defendió el equipo de Christian Meier?

El equipo de "Magaly TV, la firme" se comunicó con la jefa de prensa de Christian, quien dijo desconocer detalles sobre la presentación en provincias, aduciendo que solo ve los shows que se realizan en Lima.

"No sé nada de los shows en provincia, yo solo veo los conciertos acá en el Gran Teatro Nacional. Lo de provincia no tengo idea, tendrías que consultarlo con Paloma (su mánager)", indicó.

Al comunicarse con Paloma Salazar, el equipo de periodistas recibió una respuesta escueta, pero sin mayor detalle. "Somos un equipo que trabaja con estándares claros y una ética profesional intachable, por lo que no estamos dispuestos a operar bajo condiciones que comprometan la seguridad, la calidad del show o la experiencia del público, que siempre es nuestra principal prioridad", aseguró.

Hasta el momento, Christian Meier no se ha pronunciado al respecto y el caso sigue generando versiones encontradas entre la empresaria y el entorno del artista. Mientras se cuestiona el incumplimiento del show, la defensa apunta a fallas en la producción. El conflicto podría escalar en el ámbito legal si no se llega a un acuerdo entre ambas partes.