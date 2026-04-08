EsSalud afirma que "prioriza investigación exhaustiva" tras muerte de ocho bebés en hospital de Piura

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Seguro Social de Salud (EsSalud) se pronunció tras suscitarse una verdadera tragedia en el Hospital III José Cayetano de Heredia, de Piura, donde se reportó el fallecimiento de ocho neonatos, durante el período de dos meses. Al respecto, la institución indicó que prioriza una investigación exhaustiva para esclarecer este hecho y determinar a los responsables.

EsSalud se pronuncia tras el fallecimiento de ocho neonatos en Piura

El reciente fin de semana padres de familia se congregaron en exteriores del Hospital III José Cayetano Heredia, de Piura, para protestar por la presunta negligencia médica que habría derivado en la muerte de ocho bebés neonatales en un período de dos meses.

Los manifestantes indicaron que los recién nacidos habrían contraído infecciones intrahospitalarias durante su permanencia en el establecimiento de salud, el cual presentaría deficiencias en la atención especializada y a su vez escasez de medicamentos e insumos básicos.

En medio de este panorama, el Seguro Social de Salud (EsSalud) emitió un comunicado la noche del último martes en el que expresa "su más profundo pesar y solidaridad" con las familias afectadas por el deceso de los bebés. Además, indican que se ha dispuesto "el acompañamiento integral" a los deudos mediante la Red Asistencial Piura.

"Desde la sede central de EsSalud se ha dispuesto que la Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización realice la auditoría correspondiente de los casos, así como determinar las responsabilidades que correspondan, de ser el caso", se lee en el escrito publicado en sus canales oficiales.

En consiguiente, EsSalud señala que reafirma su compromiso con la transparencia por lo que brindará "todas las facilidades" a la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) y al Ministerio Público en las indagaciones que puedan llevarse a cabo.

Familiares de neonatos fallecidos narran lo sucedido

Un equipo de Exitosa pudo conocer que un total de ocho bebés neonatales que llegaron desde Talara, Piura, Tumbes y Chiclayo fueron reportados como fallecidos en el Hospital III José Cayetano Heredia, tras ello recogió los testimonios de los padres que narraron a detalle lo sucedido.

El papá de uno de los neonatos agraviados expuso la falta de medicamentos básicos en el centro de salud e indicó que son los mismos padres quienes deben costear los gastos. Agregó que existe negligencia y que el hospital sostiene como causa de los decesos "infección intrahospitalaria".

Según constató nuestro medio, los recién nacidos ingresaron con enfermedades duodenales y siendo prematuros. Sin embargo, sus cuadros se habrían complicado por presuntas deficiencias dentro del hospital de EsSalud. Falta de insumos médicos, mala atención, escasez de especialistas, fue lo que denunciaron los progenitores.

A través de un comunicado, EsSalud se pronunció sobre el fallecimiento de ocho neonatos en el Hospital III José Cayetano Heredia. En dicho escrito indica que prioriza la investigación exhaustiva en el caso para determinar responsabilidades.