De Monsefú para el mundo: Grupo 5 hace historia al unirse a la Academia responsable de los Latin Grammy

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cumbia peruana está de fiesta y con razón. Grupo 5 continúa cosechando logros que consolidan su carrera a nivel internacional. Esta vez, la agrupación expresó su felicidad tras convertirse en miembro de la Academia Latina de la Grabación, un reconocimiento que marca un nuevo hito en su trayectoria musical.

Grupo 5 logra entrar a la Academia Latina de la Grabación

Luego de que se diera a conocer que Dayan Flor se convirtió en la primera folclórica peruana en integrar la Academia Latina de la Grabación, el Grupo 5 también anunció su inclusión.

La noticia fue celebrada por los integrantes del grupo, quienes no dudaron en compartir su emoción con sus seguidores, destacando que este paso representa una oportunidad importante para seguir creciendo y llevando su música a nuevos escenarios.

"¡Orgullosos de ser miembros de los @latingrammys!", señalaron en la publicación.

El ingreso a la Academia Latina de la Grabación no solo representa un reconocimiento a su carrera, sino también una vitrina internacional para la cumbia peruana. Este paso podría abrir nuevas oportunidades, como nominaciones a los Latin Grammy y colaboraciones con artistas de talla global.

Un homenaje que conquista plataformas

Este logro no llega solo. En paralelo, la orquesta también viene disfrutando del éxito de su reciente lanzamiento "Mix Lisandro Meza 2", un homenaje al legendario Lisandro Meza, figura clave de la música tropical latinoamericana. El tema ha logrado posicionarse rápidamente entre las tendencias de YouTube, acumulando miles de reproducciones en pocos días.

El "Mix Lisandro Meza 2", realizado junto a Chane Meza, no solo busca rendir tributo al icónico artista colombiano, sino también acercar su legado a nuevas generaciones. La propuesta ha sido bien recibida por el público, que ha respondido masivamente en plataformas digitales.

El mix incluye temas inolvidables como "El hombre feliz", "La boyana" y "Recorriendo Perú", renovados con una interpretación precisa que conserva su esencia y, al mismo tiempo, los acerca a nuevas generaciones.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Grupo 5 sigue siendo una de las agrupaciones más influyentes del país. Su capacidad para reinventarse y conectar con distintas generaciones ha sido clave en su éxito sostenido.

El momento que vive Grupo 5 no es casualidad, sino el resultado de años de trabajo, constancia y conexión con su público. Entre reconocimientos internacionales y éxitos virales, la agrupación reafirma que la cumbia peruana está más vigente que nunca y lista para seguir conquistando el mundo.