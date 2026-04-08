Cae red criminal vinculada a extorsiones contra transportistas: Sujetos acumularon más de S/ 9 millones

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un total de 15 personas fueron capturadas durante un megaoperativo que incluyó el allanamiento de 20 viviendas y tres celdas en diversos penales de la capital, como parte de una investigación por presunta extorsión a transportistas. Entre los detenidos figura un soldado del Ejército, un chofer de la línea 'Los Rojitos' y la pareja de alias 'Pitbull'.

Autoridades informaron que la organización criminal 'Cuentas del miedo' extorsionaba a más de 10 empresas de transporte de la capital. Según las investigaciones, la banda introducía falsos choferes y captaba conductores para obtener información clave sobre rutas, unidades y movimientos económicos.

Red criminal habría amasado más de S/9 millones

El megaoperativo se ha ejecutado por por orden de la Fiscalía bajo la premisa de organización criminal y extorsión . El fiscal superior contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, indicó que la comisión del delito de lavado de activos a través de la operación de casas de apuestas y casinos todavía es materia de investigación.

Al respecto, el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC), el teniente general Manuel Lozada, indicó que los delincuentes habrían amasado más de S/ 9 millones por concepto de extorsiones contra los transportistas desde el 2023.

"Tenemos quince días para que nosotros investigamos y podamos reunir todos los elementos o información necesaria para poder incriminar de manera fehaciente, y seguramente encontraremos que el monto sería mayor", sostuvo el teniente general.

¿Quiénes fueron detenidos en el megaoperativo?

Según la información brindada por el Ministerio Público a través de sus redes sociales, el megaoperativo permitió la detención de un total de 15 personas.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 4), logró la detención de 15 presuntos miembros de la red criminal 'Cuentas del miedo', dedicada al cobro de cupos en agravio de nueve empresas de transporte. pic.twitter.com/VnWewaJHdE — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 8, 2026

Una de ellas, detenida en una vivienda ubicada en la calle Las Dalias en Miraflores, se trata de Víctor Eduardo Meza, alias 'Chileno', a quien se le investiga por su presunta participación en la red criminal y el movimiento de más de medio millón de soles.

Entre los detenidos también figuran la esposa de Jesús José Manuel Gastañadui Tapia, alias 'Pitbull', principal sospechoso de múltiples crímenes en el interior del país; además de un chofer de la línea 'Los Rojitos' y un militar de las Fuerzas Armadas, que fue capturado en el cuartel de Chorrillos.

"Es el golpe más certero que está dando la Fiscalía contra el crimen organizado conjuntamente con nuestra PNP a estas organizaciones [...] Estamos sacando de la sociedad a estos delincuentes para dar tranquilidad a la población", señaló el fiscal Chávez Cotrina sobre la operación.

De este modo, la desarticulación de la banda 'Cuentas del Miedo' se perfila como un movimiento clave para acabar con el crimen organizado en el sector transporte de Lima.