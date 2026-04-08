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Samahara Lobatón se autoproclama "el mejor ejemplo del Perú" y causa revuelo: "¿En qué realidad vive?"

La influencer y participante de 'La Granja VIP', Samahara Lobatón, volvió a encender las redes tras declararse "el mejor ejemplo del Perú", desatando críticas e ironías.

Samahara Lobatón se autoproclama "el mejor ejemplo del Perú"
Samahara Lobatón se autoproclama "el mejor ejemplo del Perú" (Difusión)

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 08/04/2026

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Samahara Lobatón volvió a encender las redes sociales tras autoproclamarse "el mejor ejemplo del Perú" durante su participación en La Granja VIP. La influencer no solo sorprendió a los televidentes, sino que también provocó una ola de críticas e ironías entre los usuarios, quienes no tardaron en recordar sus polémicos episodios mediáticos.

¿Samahara Lobatón es "el mejor ejemplo del Perú"?

Durante una reciente edición de La Granja VIP, Samahara Lobatón no pasó desapercibida y lanzó una frase que rápidamente se viralizó

"Soy el mejor ejemplo de este país para que vea que no se gana dinero con el dolor, no se autoflagela a una mujer. Lo que una madre de verdad, con buen coraje tiene que hacer es secarse las lágrimas, pararse de su cama y arrancar con sus hijos".

@riclatorrez #samaharalobaton asegura ser el. Mejor ejemplo en #peru de no ganar dinero con el dolor . #lagranjavip #lagranjavipperu #viral ♬ sonido original - Ric La Torre

La declaración, pronunciada con seguridad, provocó una oleada de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios intentaron entender su mensaje, la mayoría reaccionó con burlas, cuestionando la coherencia entre sus palabras y los episodios mediáticos que tiene encima.

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Comentarios como "La realidad bien alterada", "No la soporto", "¿En qué realidad vive?" y "Sueña despierta, ¿verdad?" se multiplicaron en TikTok y X, dejando en claro que no todos estaban de acuerdo con su autoproclamación.

Incluso, las palabras de Samahara Lobatón recordaron a muchos su mediático historial, incluyendo conflictos con su madre, Melissa Klug; rupturas públicas con su expareja, Youna; enfrentamientos con el padre de sus dos últimos hijos, Bryan Torres; y discusiones con otras figuras de la farándula.

Youna no apoya conductas de Samahara Lobatón

En medio de la participación y los líos de Samahara Lobatón en La Granja VIP, Youna salió a hablar desde Estados Unidos, donde actualmente sigue con su tratamiento contra el cáncer.

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El barbero se refirió directamente a lo que hace la hija de Melissa Klug, señalando que todo este lío podría afectar tanto a él como al apoyo que ha estado recibiendo.

"Si Samahara pierde su team, que ella pierde su team, pero yo soy otra persona diferente (...) Yo no apoyo. Para toda la gente que dice: '¿Por qué apoyas a Samara?'. Yo no apoyo su mal comportamiento", manifestó.

Así, Samahara Lobatón volvió a estar en el ojo del huracán tras autoproclamarse "el mejor ejemplo del Perú" durante su participación en La Granja VIP. Sus palabras generaron críticas, ironías y recordatorios de sus conflictos pasados, dejando un intenso debate sobre su rol como madre y figura pública.

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