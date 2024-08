Los controvertidos comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna han anunciado un nuevo logro en su polémica carrera. Esta tarde, se hizo oficial que su show de stand - up de comedias, 'Hablando Huevadas', llegará al famoso estadio Madison Square Garden, en Nueva York, Estados Unidos.

Grande fue la sorpresa para muchos cibernautas, luego de que la propia página del complejo neoyorkino revelara por todo lo alto que el polémico show llegaría al recinto en una próxima fecha. De esta manera, se dio a conocer que los comediantes peruanos arribarían a EE. UU. para hacer reír a un gran número de fanáticos que radica allí.

"Just announced: Hablando Huevadas featuring Jorge Luna & Ricardo Mendoza will come to The Garden on Fri, Sep 13! / Recién anunciado: ¡Hablando Huevadas con Jorge Luna y Ricardo Mendoza llegará a The Garden el viernes 13 de septiembre!", indicó la descripción del post en Instagram.