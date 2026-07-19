El amuleto de la suerte de España: Shakira estuvo en las dos finales que la Roja ganó la Copa

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La final del Mundial 2026 no solo consagró a España como bicampeona del mundo, sino que también dejó un dato curioso que ha capturado la atención de los aficionados: Shakira estuvo presente en las dos finales que ganó la Roja, en 2010 y en 2026, convirtiéndose en lo que muchos podrían llamar su "amuleto de la suerte".

La artista colombiana ha sido protagonista musical en cuatro ediciones de la Copa del Mundo, pero en dos de ellas coincidió con los títulos españoles, reforzando un vínculo que mezcla música y fútbol.

España 2010: la primera estrella

Hace 16 años, en la edición del Mundial Sudáfrica 2010, Shakira se convirtió en símbolo del torneo con Waka Waka (This Time for Africa), canción oficial que la consagró como figura musical ligada siempre a las Copas Mundiales y que acompañó a todo el torneo, siendo interpretada tanto en la ceremonia de apertura como de clausura antes de la final.

Aquella noche, España derrotó 1-0 a Países Bajos con un gol de Andrés Iniesta en la prórroga, logrando su primera estrella mundialista. La presencia de Shakira en el escenario y el triunfo español quedaron unidos en la memoria colectiva, con una canción que recientemente muchos han asociado directamente al título de la Roja.

España 2026: la segunda estrella

Dieciséis años después, la historia se repitió. En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, España venció 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga.

El partido estuvo marcado por el dominio español en la posesión y por la resistencia del arquero argentino Emiliano Martínez, que acumuló más de una decena de atajadas. Sin embargo, la Roja encontró el camino en el tiempo suplementario y volvió a levantar la Copa.

En esta ocasión, Shakira fue la encargada de cerrar el show de medio tiempo con Dai Dai, tema oficial del torneo. Su actuación vibrante y coreada por todo el estadio reforzó la coincidencia: otra final con Shakira, otro título para España.

Uganda's own @ghettokidstfug performed with Shakira and Burna Boy at the 2026 World Cup Final halftime show. pic.twitter.com/syKw85FfBZ — #MakeItCount (@Kisekwa) July 19, 2026

La coincidencia ha generado diversos comentarios en redes sociales, donde muchos señalan que Shakira ahora es el "amuleto de España" en las finales. La colombiana ha estado en cuatro Mundiales y tres finales, pero en dos de ellas la Roja se consagró campeona. Así, su presencia parece haberse convertido en un gesto simbólico de buena suerte para los europeos.