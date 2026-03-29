Yiddá Eslava, Mónica Torres y Mariella Zanetti se quiebran en La Granja VIP tras enterarse del fallecimiento de Manolo Rojas

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El anuncio de el fallecimiento del cómico Manolo Rojas, ocurrido la noche del 27 de marzo a los 63 años, realizado por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi en el reality "La Granja VIP", sorprendió en pleno aislamiento al grupo, que no tiene acceso a información del exterior durante el desarrollo del programa.

Mónica Torres y Yiddá Eslava se quiebran en vivo

El hecho que conmovió profundamente a sus participantes, en especial a Mónica Torres y Yiddá Eslava, las actrices se conmovieron hasta las lágrimas al enterarse de la fatídica noticia, mientras sus compañeros trataban de brindarles consuelo.

"Era un gran amigo; no puede ser lo que me están contando. Es que yo antes de entrar lo vi unos días antes; de verdad, se me parte el corazón, no puedo más", declaró Yiddá.

Los conductores señalaron que se tomó la decisión de informarles sobre el deceso del humorista debido a que fue una figura destacada de la televisión y la farándula peruana.

Yiddá Eslava manda un mensaje al hermano de Manolo Rojas

La actriz envió un sentido mensaje de apoyo a Alan Rojas, hermano del fallecido cómico y colaborador en sus proyectos musicales.

"Quiero mandar un saludo muy especial a Alan Rojas, que es mi músico, que trabaja conmigo. Tenemos una relación muy cercana; sé que debe estar pasándola muy mal. Te abrazo amigo, me encantaría poder estar afuera para darte un abrazo y llorar juntos" expresó, evidenciando el dolor compartido por el entorno cercano de la familia Rojas.

Por su parte, Mónica Torres se mostró muy conmocionada por la muerte de su colega del mundo de la televisión humorística. Como se recuerda, ambos formaron parte del elenco del programa "Risas y salsa" en los inicios de su carrera artística.

La actriz se mantuvo en silencio por varios minutos y recibió muestras de apoyo de los demás concursantes, quienes reconocen la huella que Manolo Rojas dejó en la comedia peruana.

Mariella Zanetti comparte el dolor de las actrices

La ex-vedette consoló entre lágrimas a las actrices, quienes se encontraban bastante conmocionadas por el lamentable anuncio y eran consoladas por algunos de sus compañeros.

"Mónica, Yida, ustedes saben cómo era Manolo.Manolo siempre los hubiera querido ver con una sonrisa, felices, saliendo adelante, avanzando en la vida, porque para él la vida era humor y hay que respetarlo así"

La noticia de la muerte de Manolo Rojas alteró el clima habitual de "La Granja VIP", generando un ambiente de reflexión y tristeza entre los participantes, quienes experimentaron la pérdida desde el aislamiento propio del formato televisivo.