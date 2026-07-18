'Cachaza' y André Bankoff revelan el sexo de su bebé: "Uno de los capítulos más especiales de nuestra historia"

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo brasileña Carol Reali, popularmente conocida como 'Cachaza', junto a su pareja André Bankoff vivieron un momento muy ameno al revelar el sexo de su primer bebé un día al que han calificado como "uno de los capítulos más especiales" de su romance.

'Cachaza' y André Bankoff serán padres de un varoncito

A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, la exchica reality compartió con sus seguidores las imágenes de la ceremonia de revelación de género de su futuro primogénito fruto de su relación con el actor brasileño.

En esta íntima celebración estuvieron presentes familiares y amigos cercanos de la pareja, entre ellos destacó la presencia de la amiga de la también exchica reality, Luciana Fuster, Miss Grand International 2023.

Según se evidenció en el audiovisual, los futuros padres ingresaron de la mano totalmente felices atravesando un arco formado por globos. Posteriormente se acercaron a una parte del centro campestre en el que había unas letras gigantes que formaban las palabras "boy" y "girl". Todo esto se mostró en blanco y negro manteniendo en secreto cualquier pista.

Tras ello, 'Cachaza' y André realizaron la cuenta regresiva, luego presionaron juntos un botón que desencadenó una explosión de humo de color celeste que confirmaba de que tendrá un niño. Ante ello, los invitados desataron gritos, abrazos y lágrimas debido a la situación tan alegre que atravesaban en ese instante.

@carolreali21 Hoy compartimos con ustedes uno de los capítulos más especiales de nuestra historia. 🤍 Desde el día que supimos que venías en camino, solo hubo un deseo en nuestro corazón: que llegaras sano. Todo lo demás lo dejamos en las manos de Dios. Este no fue solo el día en que conocimos un pedacito más de ti. Fue el día en que nuestro sueño se hizo todavía más real. Gracias a cada persona que hizo parte de este momento tan especial, a todo el staff que lo hizo posible, a nuestras familias, que aunque estuvieran lejos lo vivieron con nosotros, y a todos ustedes, que nos han acompañado y celebrado cada etapa con tanto cariño. Y así... nuestro mundo se pintó de azul. 💙 @Andre Bankoff ♬ sonido original - Carol Reali

El mensaje que 'Cachaza' compartió junto al video

El video estuvo acompañado de un mensaje muy tierno por parte de la exintegrante de Esto es Guerra en el que manifestó que anhela, al igual que su pareja, que su bebé llegue sano al mundo y calificó de especial conocer el sexo de su querido futuro hijo.

"Hoy compartimos con ustedes uno de los capítulos más especiales de nuestra historia. Desde el día que supimos que venías en camino, solo hubo un deseo en nuestro corazón: que llegaras sanito(a). Todo lo demás lo dejamos en las manos de Dios. Este no fue solo el día en que conocimos un pedacito más de ti. Fue el día en que nuestro sueño se hizo todavía más real.", escribió.

Asimismo, extendió su agradecimiento "a cada persona que hizo parte de este momento tan especial" entre los que resaltan sus familiares que a su vez los han "acompañado y celebrado cada etapa con tanto cariño". "Y así... nuestro mundo se pintó de azul", finalizó.

Como vemos, Carol Reali 'Cachaza' y André Bankoff, en medio de una íntima ceremonia, revelaron que el bebé que esperan es varoncito. La modelo brasileña destacó este momento como uno de los capítulos más especiales de su historia.