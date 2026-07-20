Lamine Yamal: Conoce a Inés García, la modelo que conquistó el corazón del campeón del Mundial 2026

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lamine Yamal no solo acaparó la atención mundial tras conquistar la Copa del Mundo 2026 y convertirse en uno de los campeones más jóvenes de la historia. Durante el torneo, otra figura despertó el interés de los aficionados: Inés García, la joven creadora de contenido que lo acompañó desde las tribunas y que hoy ocupa un lugar especial en la vida del futbolista español.

¿Cómo inició su historia de amor?

La relación entre ambos comenzó a tomar fuerza en la primavera de 2026, cuando surgieron los primeros rumores sobre un posible romance. Sin embargo, fue semanas después, durante la cena de celebración del FC Barcelona por el título de LaLiga, cuando la pareja apareció junta por primera vez y confirmó lo que ya era un secreto a voces entre seguidores y medios españoles.

Lejos de las versiones virales que aseguraban que se conocieron por casualidad en una tienda, Inés García aclaró que su historia de amor nació de una manera mucho más cotidiana. Todo empezó con interacciones en redes sociales, donde intercambiaron mensajes durante varios meses. Con el paso del tiempo, decidieron conocerse en persona y, a partir de ese momento, su vínculo se fortaleció de forma natural.

"Me encantaría contaros una historia superloca, lo vi en un aeropuerto o me le crucé, se me cayeron los papeles y me ayudó a recogerlos. No, no, no. Nos conocimos por redes sociales y ya está ", explicó Inés a través de TikTok.

Inés García apoyando a Lamine Yamal desde las tribunas

¿Quién es Inés García y a qué se dedica?

Con 21 años y residencia en Sevilla, Inés García ya era una influencer consolidada antes de iniciar su romance con Lamine Yamal. Su contenido sobre moda, viajes, belleza y estilo de vida le permitió construir una comunidad cercana a los tres millones de seguidores entre Instagram y TikTok, además de colaborar con diversas marcas y agencias reconocidas.

No obstante, la exposición mediática de su relación impulsó todavía más su proyección internacional. Durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá estuvo presente en todos los partidos de España, apoyando a Yamal desde las gradas. Además de lucir la camiseta de la selección, llamó la atención por llevar joyas personalizadas inspiradas en el futbolista , un detalle que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Inés García posando con joyas con las iniciales de Lamine Yamal

Es así que, la historia de ambos también dejó momentos especiales fuera del campo. Días antes de la final celebraron juntos sus cumpleaños y, posteriormente, Inés pudo cumplir uno de sus mayores deseos: asistir al partido decisivo y disfrutar en vivo del espectáculo de medio tiempo de Justin Bieber. Mientras Yamal escribía una página dorada en la historia del fútbol, su novia vivía un sueño que terminó con la conquista del título mundial por parte de España.