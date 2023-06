Katia Palma sobre Johanna San Miguel: "Es un periódico de ayer''

22/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras los constantes dimes y diretes, Katia Palma decidió voltear la página y no prestar más atención a los comentarios de Johanna San Miguel, quien afirmó que recibió malos tratos por parte de la conductora del recordado programa de ''Yo Soy''.

Se encuentra concentrada en su trabajo

Durante una entrevista a un medio local, la actual participante de ''El gran chef Famosos'', se refirió a las recientes declaraciones de Johanna San Miguel durante el programa ''Mande quien mande'', en la que comentó que se tomaría un café con Katia para aclarar las cosas.

''Bueno si lo dijo, ella sabe por qué lo dijo ya eso para mí es periódico de ayer, ya pasó, nunca me chocó, nunca me afectó. Yo estoy enfocada en mi chamba y en hacer lo que a la gente le gusta que yo haga, que es el humor, hacer reír y gracias al público me sigo manteniendo'', respondió la actriz al medio local Trome.

¿Qué pasó entre Johanna San Miguel y Katia Palma?

Todo sucedió en un video que fue publicado por la cuenta de Instagram @hoyesdomingay, donde la popular 'Queca' participó de un divertido juego que se llama "¿Qué prefieres?", en el que debía responder una serie de preguntas sobre a qué personajes de televisión prefiere.

En cierto momento los conductores del segmento le hicieron la pregunta: "¿Qué prefieres, Katia Palma o Maria Pia (Copello)?", a lo que la exintegrante de Pataclaún eligió sin dudar a la conductora de "Mande quien mande", y arremetió contra Katia.

"Sí fuimos amigas, pero ella no me trató de lo mejor cuando yo estuve en Latina, en realidad yo no tengo nada en contra de ella, pero a mí no me trató bien. Yo no me sentí cómoda y siempre creo que cuando una persona llega a un lugar, que hay que darle el espacio para que se sienta bien", expresó Johanna al inicio de su respuesta.

Luego de estas declaraciones, Johanna aseguró no sentirse arrepentida de lo dicho públicamente, por lo cual mantendría su posición.

"Esa es mi posición, cada una, me imagino, que tiene la suya, es lo que yo viví. Cada persona tiene su historia, así me sentí yo, nunca me había pasado esto, pero sí me pasó con ella. Siempre hay una primera vez con la que no te llevas con alguien. Yo, en general, con las personas con las que he trabajado, siempre me he llevado bien con todos", declaró Johanna a la prensa.

Tras su polémico enfrentamiento, Katia Palma decidió no continuar con el tema que involucra a Johanna San Miguel, sobre todo porque se encuentra actualmente enfocada en su trabajo y no piensa mirar atrás.