Son del Duke informa sobre la ausencia de Thamara Gómez en sus conciertos y preocupa a fans

Los fans de Son del Duke quedaron sorprendidos al notar que Thamara Gómez no estuvo presente en sus últimos conciertos, lo que desató especulaciones sobre su permanencia. Para calmar la incertidumbre, la agrupación publicó un comunicado explicando la situación.

Lo que realmente sucede con Thamara Gómez

Durante los shows recientes, los seguidores notaron que Nickol Sinchi ocupó el lugar de Thamara Gómez en el escenario, generando rumores sobre una posible salida de la artista de Son del Duke. Sin embargo, la agrupación salió a aclarar todo con un mensaje oficial publicado en sus redes sociales:

"Queremos informarles que nuestra querida cantante de Son del Duke, Thamara Gómez, se encuentra actualmente con descanso médico y deberá permanecer en reposo por 15 días a partir de hoy 5 de enero 2026. Gracias por su apoyo y buenos deseos. ¡Pronto volverá Thamara junto a Son del Duke, con más fuerza!".

Con esto, se descartaron rumores de renuncia o conflictos dentro de la agrupación, dejando en claro que la ausencia es solo temporal y por recomendación médica. Mientras tanto, Nickol Sinchi continuará asumiendo las presentaciones programadas.

Fans respaldan a Thamara Gómez

La publicación fue recibida con alivio por los seguidores, quienes no tardaron en expresar mensajes de apoyo a Thamara Gómez en redes sociales, enviándole buenos deseos y confianza para su pronta recuperación.

Muchos destacaron su importancia dentro de Son del Duke, recordando su carisma y energía en el escenario desde que se unió al grupo en agosto de 2025.

¿Quién es la nueva 'Chica rap'?

Actualmente, el título de "chica rap" lo tiene Thamara Gómez. Sin embargo, a lo largo del tiempo, varias artistas han llevado esta distinción en Son del Duke.

En sus inicios, fue Cielo Fernández quien asumió el rol, posteriormente pasó a Ale Seijas, y finalmente llegó a manos de Thamara Gómez, consolidándose como la representante actual.

Ahora, con la ausencia de Thamara Gómez, Nickol Sinchi ha sido presentada como la nueva "chica rap", una decisión que no tardó en generar comentarios y reacciones entre los seguidores.

Frases como "Mi Nicky, tu Nicky, nuestra Nicky", "Se le ve feliz a Nickol en Son del Duke", "Ni en Corazón Serrano era así", "Al fin, la chica rap superó a Cielo" y "Superó a todas" se multiplicaron en los comentarios.

La ausencia temporal de Thamara Gómez en los conciertos de Son del Duke ha generado preocupación entre los fans, pero el comunicado oficial del grupo deja claro que se trata de un descanso médico.