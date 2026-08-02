Samahara confirma que se hizo la ligadura de trompas a sus 24 años: "No le daré hijos a nadie más"

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón volvió a captar la atención tras revelar una decisión que marcó un antes y un después en su vida personal. A sus 24 años, la influencer contó que optó por someterse a una ligadura de trompas luego de convertirse en madre de tres hijos, dejando en claro que no tiene planes de ampliar nuevamente su familia, ni siquiera si vuelve a tener otra pareja formal.

Samahara "cierra la fábrica"

La confesión surgió durante una entrevista ene el podcast de Magaly Medina, en la que la hija de Melissa Klug habló sobre su presente y los cambios que ha experimentado en los últimos años. En medio de la conversación, explicó que tomó esa decisión después del nacimiento de su último hijo (Asael), convencida de que su etapa de maternidad había llegado a su fin.

"Yo ya me ligué. Con Asael me ligué", dijo la influencer cuando Magaly le preguntó si consideraba tener otro hijo más adelante.

La influencer señaló que sus hijas Xianna (5), Ainara (1) y Asael son el centro de su vida y que todas sus decisiones giran en torno a su bienestar. Incluso afirmó que cualquier persona que forme parte de su entorno deberá comprender que sus hijos siempre ocuparán el primer lugar, ya que representan su principal prioridad.

"Lo siento, (mi futura pareja) me tiene que amar con mis tres hijos y querer a mis hijos como suyos, porque yo, hijos, a nadie más le voy a dar", agregó.

Samahara revela que sus embarazos fueron complicados

La ex integrante de 'La Granja VIP' también recordó que sus embarazos estuvieron acompañados de momentos complejos que terminaron influyendo en su decisión. Reveló que durante el nacimiento de Ainara perdió una trompa, una experiencia que fortaleció su postura de no volver a convertirse en madre, especialmente tras afrontar diversas dificultades relacionadas con su salud.

Asimismo, confesó que el embarazo de Asael estuvo marcado por sentimientos de culpa debido a la corta diferencia de edad entre sus hijos. A ello se sumó el delicado estado de salud del menor, quien nació de forma prematura y permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos durante sus primeros días de vida, convirtiendo esa etapa en una de las más difíciles para ella.

"Asael nació prematuro, luego estuvo en UCI, ha sido una tras otra. Además, yo era demasiado férfil", concluyó.

Con esta revelación, Samahara Lobatón dejó en evidencia que su decisión no respondió a un impulso, sino al resultado de las experiencias que vivió durante su maternidad. Hoy asegura sentirse tranquila con el camino elegido y enfocada en brindar estabilidad, tiempo y dedicación a los tres hijos que considera el motor de su vida.