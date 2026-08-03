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La quiere de lejitos

Magaly descarta tener intención de formar una amistad con Gisela: "Ella me atacó de forma baja y horrible"

Magaly Medina descartó cualquier posibilidad de entablar una amistad con Gisela Valcárcel y aclaró que su reciente encuentro con Ethel Pozo solo fue una conversación cordial, sin intención de propiciar una reconciliación.

Magaly revela que no quiere ser amiga de Magaly
Magaly revela que no quiere ser amiga de Magaly (Composición Exitosa)

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 03/08/2026

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Magaly Medina dejó en claro que no tiene intención de convertirse en amiga de Gisela Valcárcel, pese a que hace unas semanas sorprendió al público con un cordial encuentro televisivo junto a Ethel Pozo. La conductora aseguró que ambas situaciones no tienen relación y que su postura hacia la popular 'Señito' permanece exactamente igual, ya que fueron enemigas televisivas durante muchos años.

Magaly prefiere no ser amiga de Gisela

Durante una reciente entrevista, la periodista de ATV explicó que la historia que mantiene con Gisela está marcada por episodios que, según recordó, fueron especialmente difíciles. Contó que, cuando aún trabajaba en la prensa escrita, recibió constantes ataques de la presentadora, los cuales incluso alcanzaron a miembros de su familia. Por ello, considera que existe un pasado imposible de dejar atrás.

"Recuerdo que cuando estaba en Oiga, en mi última columna escribí que estuve a punto de dejarla cuando Gisela comenzó a atacarme de una forma vil, baja y horrible. Mencionaba a mi hijo y a mi esposo de esa época. Eso fue terrible", recordó.

Asimismo, Magaly recordó que esa rivalidad continuó cuando ambas coincidieron en la televisión, convirtiéndose en una de las confrontaciones más comentadas del espectáculo peruano. Afirmó que, en aquella época, el enfrentamiento trascendió las pantallas y también involucró al público, que seguía de cerca cada nuevo episodio entre ambas figuras.

Magaly revela por qué se juntó con Ethel

Por otro lado, cuando la conductora fue consultada por su conversación con Ethel Pozo, aseguró que eso no debe interpretarse como un acercamiento hacia Gisela. Explicó que decidió aceptar ese encuentro porque se trataba de una situación distinta y porque considera que el paso del tiempo permitió mantener un diálogo respetuoso con la hija de la presentadora, sin que ello implique modificar su opinión sobre la madre.

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Finalmente, Magaly insistió en que nunca ha buscado construir una amistad con Gisela y descartó que eso pueda ocurrir en el futuro. Incluso comentó que no siente afinidad con la conductora y que prefiere mantener un círculo muy reducido de amistades.

"Si alguna vez me hubiera provocado ser amiga de ella, hace tiempo lo habríamos sido. Pero creo que no podría ser su amiga. No le encuentro nada en común. Soy muy especial para tener amigas. Prefiero tener amigos porque creo que son más sinceros, leales y directos", agregó.

De esta manera, Magaly dejó claro que el reciente junte televisivo con Ethel no representa el inicio de una reconciliación con la popular 'Señito', sino únicamente una conversación cordial entre dos figuras de la televisión peruana.

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